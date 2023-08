¡Otra polémica a lo Rubiales! Dueña de caballo besó a su jinete tras ganar la competencia (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Sean Kirrane logró la sorpresa en el Grupo 1 del Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes y en los festejos fue besado por Jolene De’Lemos de manera inesperada

El joven jinete irlandés Sean Kirrane cosechó el mayor éxito de su carrera al ganar los Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes del Grupo 1 con Live In The Dream en York. El dublinés, de 23 años, sorprendió a todos los apostadores al arrancar como líder de la carrera y se mantuvo en cabeza hasta el final para ganar por un cuerpo. La victoria decisiva en una gran carrera se reflejó en escenas de alegría en la pista de desfile con los propietarios del equipo, Steve y Jolene De’Lemos, entre los presentes.

Por Infobae

Todas las cámaras captaron el instante en el que Jolene le da un beso en la boca al jinete Sean Kirrane de manera inesperada y con su esposo a pocos metros. El oriundo de Dublin quedó confundido por la rápida escena y lució una sonrisa en su rostro mientras disfrutaba su instante de gloria. En medio del caos por el caso de Luis Rubiales y Jennifer Hermoso en la Copa del Mundo femenina, los usuarios de redes viralizaron el video.

Kirrane recibió unos 353.000 euros por su histórica victoria y compartió unas palabras del emotivo momento. “Puedo decir con absoluta certeza que aún no lo he asimilado en absoluto. Todavía me siento como si hubiera ganado otra carrera, pero pasar por esa línea fue toda una sensación frente a caballos muy serios”, explicó en charla con ITV.

All the love for Sean ????

Winning jockey, Sean Kirrane gets a warm welcome back to the parade ring by Jolene, the owner of Live In The Dream #ITVRacing | #EborFestival | #Nunthorpe | @sb_kirrane | @Stevejolenedel1 | @ChampionsSeries pic.twitter.com/lKHewtzIyT

— ITV Racing (@itvracing) August 25, 2023