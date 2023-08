Enorme roble de 100 años cayó sobre la mansión del gobernador de Florida

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El huracán Idalia derribó un roble de 100 años en la Mansión del Gobernador en Tallahassee el miércoles, compartió la Primera Dama Casey DeSantis.

Por New York Post

“[Nuestros hijos] Mason, Madison, Mamie y yo estábamos en casa en ese momento, pero afortunadamente nadie resultó herido”, tuiteó el ex periodista poco antes de las 12:45 hora local.

DeSantis también compartió una foto del majestuoso roble partido y las ramas destrozadas flotando precariamente sobre un ala de la mansión de ladrillos con pilares.

100 year old oak tree falls on the Governor’s Mansion in Tallahassee — Mason, Madison, Mamie and I were home at the time, but thankfully no one was injured.

Our prayers are with everyone impacted by the storm. pic.twitter.com/l6MOE8wNMC

— Casey DeSantis (@CaseyDeSantis) August 30, 2023