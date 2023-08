La noble causa de famosos presentadores “Late-Night shows” para ayudar a los trabajadores tras meses de huelga

Los presentadores de los programas nocturnos de televisión Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, John Oliver y Seth Meyers crearon un podcast centrado en el tema de la huelga de Hollywood.

Kimmel y Fallon anunciaron este martes en sus redes sociales que “Strike Force Five”, el título del proyecto, estará disponible a partir del 30 de agosto a través de Spotify.

Según el comunicado de la plataforma de audio, el proyecto es resultado de una serie de charlas íntimas virtuales que los cinco presentadores han mantenido desde el pasado mes de mayo, cuando comenzó la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que frenó de inmediato la producción de sus programas.

“Los presentadores aportan sus puntos de vista, opiniones y humor únicos al programa mientras navegan por las huelgas de Hollywood y más allá”, anuncia el boletín.

El proyecto de formato limitado tiene una duración de 12 capítulos en los que uno de los conductores será moderador de forma rotatoria.

Late night unite! Your new favorite podcast Strike Force Five premieres tomorrow with all of our proceeds going to staff and crew affected by the ongoing writers strike. Check it out on Spotify or wherever you get your podcasts. pic.twitter.com/PQVgLEiftN

— Jimmy Fallon (@jimmyfallon) August 29, 2023