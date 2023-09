FOTOS: Una columna de tanques rusos fue quemada por tropas ucranianas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las fuerzas ucranianas destruyeron una columna entera de tanques rusos en la región de Luhansk.

Por: Defence Blog

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El grupo de inteligencia de código abierto Ukraine Weapons Tracker publicó imágenes de tanques rusos quemándose.

“Un tanque ruso bastante poco común T-90A y un tanque de la serie T-72B fueron destruidos por el ejército ucraniano”, dijo el grupo OSINT en Twitter.

Se confirma visualmente que las fuerzas rusas han perdido miles de tanques de batalla principales desde que comenzó su invasión total de Ucrania el 24 de febrero.

#Ukraine: A rather uncommon Russian T-90A and a T-72B-series tank were destroyed by the Ukrainian army, presumably in #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/GumGiGM66k

— ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 1, 2023