En peligro la vida de pacientes tras apagones que dañaron planta eléctrica de unidad de diálisis en Punto Fijo

Desde hace una semana exactamente, los pacientes renales del Centro de Nefrología Falcón (Ceninfalca), ubicado en Punto Fijo, están “pasando roncha”, ya que debido a los constantes apagones, se dañó la planta eléctrica de la unidad y están sometidos a recibir tratamiento solo cuando hay servicio eléctrico.

Por Irene Revilla // Corresponsalía lapatilla.com

Jorge Luis Ruiz, paciente de la unidad, dijo que son 67 personas las afectadas que desde el pasado miércoles 30 de agosto, no reciben tratamiento completo por las fallas de energía a las que están sometidos los habitantes de Punto Fijo. “El miércoles y el viernes solo recibimos una hora de tratamiento, de cuatro horas que tenemos que estar. El lunes no nos dializaron porque no había luz, esperemos que va a pasar hoy”, dijo.

Explicó que la unidad apenas tiene 67 pacientes de casi 200 que tenía hace unos años, ya que muchos se han ido o han fallecido. Además, actualmente hay más de 20 máquinas dañadas y las que están activas atienden a cuatro pacientes cada una.

Ante la problemática de las máquinas dañadas, los pacientes canalizaron una ayuda para reparar algunas, pero no han podido lograr el objetivo porque hasta que el Ministerio de Salud no emita un permiso para que las máquinas sean reparadas, no pueden hacerlo.

“Primero pedimos que vinieran a repararlas, y al ver que no lo hicieron, buscamos financiamiento para repararlas, y ahora no dejan entrar a los técnicos hasta que no haya un permiso. Ni lavan ni prestan la batea”, expresó Ruiz.

Ahora se suma el daño de la planta eléctrica que pone en peligro la vida de los pacientes que deben recibir diálisis completas, porque si no, el cuerpo comienza a fallar. “Hemos hecho el llamado a los gobernantes, pero hasta ahora no hemos recibido respuestas. Tenemos que tener la planta operativa, porque en Punto Fijo se va la luz a diario y esto pone en peligro a los pacientes”, dijo.

Exhortó a los empresarios que deseen dar su mano amiga para apoyar esta causa y así salvaguardar la salud de casi 70 personas que están en peligro.