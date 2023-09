Carlos Prosperi: El que pretenda ganar inhabilitado y después llamar a protestar, con AD no va a contar

Carlos Modesto Prosperi Manuitt, un político y abogado venezolano de 45 años que espera convertirse en el abanderado de la oposición venezolana para las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024. Actualmente es el secretario general de Acción Democrática (AD), partido político que lo apoya en las Primarias del 22 de octubre.

Víctor Federico González // Corresponsalía lapatilla.com

En su hoja de vida cuenta con haber sido electo diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Guárico para el periodo 2016-2020.

Vale decir que Prosperi tiene más de un año recorriendo el país con su mensaje de “prosperidad”, en el cual destaca el rescate de la educación en todos sus niveles, la recuperación de los servicios públicos, la reinstitucionalización y el rescate de la economía.

En la última semana, extraoficialmente se ha comentado que la candidatura de Prosperi recibirá el apoyo por parte de las organizaciones políticas Fuerza Vecinal y Futuro. A pesar de no haber sido confirmado por el dirigente político en esta entrevista de lapatilla.com, se pudo observar a militantes y dirigentes de Fuerza Vecinal participar activamente en la concentración que convocó desde los semáforos de La Llanada hasta la comunidad Brasil en Cumaná.

Entre otros apoyos importantes recibidos por el dirigente adeco en el estado Sucre, se encuentra el legislador al Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles), Carlos López, quien es el coordinador del movimiento “Independientes con Prosperi”, y la concejal de Cumaná, Yoira Mediavilla.

Prosperi, en su tercera visita a la entidad oriental, conversó con el equipo de lapatilla.com sobre su programa de gobierno, posibles alianzas, su propuesta a la juventud y otros temas de interés.

– ¿Cuáles son los aspectos más importantes de su programa de gobierno?

En nuestro programa de gobierno, que somos los únicos que hasta ahora lo hemos presentado formalmente, está recuperar la educación, la salud y la economía. La economía la vamos a recuperar con una serie de medidas. Hoy tenemos que apostar a alternativas distintas al petróleo, a la alimentación, a la agricultura venezolana, a la pesca, a la ganadería y tenemos el compromiso de apostarle al turismo, que puede generar ingresos significativos en un país que garantice una seguridad jurídica y social.

Tenemos que recuperar los servicios públicos, especialmente el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y normalizar la distribución de gasolina. Hay también que devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela (BCV) y la reinstitucionalización de todos los poderes para que actúen de manera autónoma.

– ¿Es cierto que recibirá el apoyo de Fuerza Vecinal y de Futuro?

Cada partido político tiene que dar sus propias informaciones, lo que sí hemos dicho siempre es que todo el que nos quiera apoyar es bienvenido, no podemos caer en las diatribas y en los dimes y diretes, si este apoyo o no a uno. Tengamos la suficiente madurez política, la política es de acuerdos, es un juego de ajedrez, pero tenemos que saber mover las piezas.

Nosotros estamos haciendo lo que tengamos que hacer y estamos dispuestos a sumar todas las voluntades, porque nuestro gobierno será de inclusión y no de exclusión.

– ¿Cuál es su propuesta para los jóvenes?

Con los jóvenes tenemos un compromiso, no solo para los que egresan a la universidad. El compromiso va desde la niñez, queremos una educación de calidad, vamos a devolver la comida escolar que hoy no funciona, tenemos el compromiso de que en nuestro gobierno al inicio de año escolar lleguen los útiles escolares, vamos a garantizar los uniformes a nuestros jóvenes, tenemos el compromiso de recuperar la infraestructura escolar, los liceos y las universidades.

A los jóvenes de las universidades les vamos a garantizar que puedan tener los comedores, les vamos a devolver el transporte, los planes de becas, vamos a recuperar la Universidad de Oriente (UDO) en Cumaná, hoy hay un compromiso por recuperar la educación venezolana.

Una vez que egresen de las universidades vamos a devolver el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho para que se puedan formar en el exterior y traer luego ese talento para que sea implementado en Venezuela. Tenemos también el compromiso de crear una Ley del Primer Empleo para que les garantice lugares de trabajo con sueldos dignos. Hoy los jóvenes no son atendidos.

– ¿Cómo define a Maduro y su gobierno: una dictadura, una democracia, una autocracia, un régimen totalitario?

Un régimen autoritario, se hacen las cosas impuestas, rechazamos todo esto. Un presidente se tiene que dedicar a gobernar, el poder ejecutivo tiene que devolverle la paz al pueblo de Venezuela.

-Si la Primaria la gana un candidato inhabilitado, ¿qué hacer?, ¿lo apoyará?, ¿qué método propone para escoger al candidato opositor?

Las personas inhabilitadas tienen que entender que una vez que sean electos en Primarias, quizás no los dejen participar. Hay que buscar un mecanismo para la sustitución, y el que pretenda ganar inhabilitado y después decir vamos a la calle, a las protestas y a la calle sin retorno, con Acción Democrática y Carlos Prosperi no van a contar. Nosotros tenemos el compromiso de salir masivamente a las calles, pero a votar, a salir por la vía electoral de la peor crisis en nuestra historia, de un gobierno que solo se ha dedicado a hacer proselitismo y no a gobernar.

Mi compromiso es con los venezolanos. También puede pasar que los que no estamos inhabilitados seamos inhabilitados previo o post 22 de octubre. Hay que buscar un mecanismo de sustitución, aquí no se trata de ser dueños, no se trata de un nombre, quien siga creyendo que es Dios y si no es él o ella no puede ser nadie, está equivocado. Piensen en Venezuela, depongamos actitudes personalistas, yoístas y pensemos en el futuro de nuestros hijos y nuestro pueblo.

– ¿Cuenta Acción Democrática con la estructura y el apoyo para enfrentar a Maduro en 2024 si queda electo?

Por supuesto que Acción Democrática cuenta con una estructura y lo vamos a demostrar el 22 de octubre, pero tenemos un compromiso con la unidad. Si el resultado es distinto a quedar yo electo, seremos soldados de Venezuela y no de una candidatura.

Pido con mucha humildad, que nosotros que nos hemos organizados y AD sacará su maquinaria electoral ese día, no salimos a participar, salimos a ganar el 22 de octubre y ganar la presidencia de la República y espero que con esa misma humildad todos reconozcan los resultados electorales de lo que será una victoria del renacer de la prosperidad de la Venezuela que merecemos.

– ¿Qué importancia ocupa la judicialización de Acción Democrática en su agenda?

Acción Democrática no es el único partido que ha pasado por una judicialización. Casi todas las organizaciones políticas, la más reciente es la del Partido Comunista de Venezuela (PCV), y eso no nos ha detenido. Nosotros a pesar de eso, ganamos la gobernación de Barinas. Sergio Garrido es el secretario general de AD en Barinas y hoy es el actual gobernador. Nosotros tenemos un compromiso con la democracia, incluso, las personas que han estado en esa judicialización se han venido incorporando a esta campaña. Nosotros tenemos las puertas abiertas para absolutamente todos, y no se trata solo de AD, se trata de Venezuela y ese es mi compromiso.