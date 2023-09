¿Spiderman, eres tú? Así fue el ingenioso escape del preso “extremadamente peligroso” en la prisión en EEUU (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El asesino convicto que escapó de la prisión del condado de Chester hace siete días lo hizo trepando por las paredes del patio de la prisión, atravesando alambres de púas y atravesando el techo de la instalación, dijeron las autoridades el miércoles, y agregaron que otro recluso utilizó un método de escape similar para escapar y huir de la prisión a principios de este año.

Por WashingtonPost

Un oficial en la torre de vigilancia con vistas al patio de ejercicios, donde ocurrió la fuga, “no observó ni informó sobre la fuga” y es una “parte clave” de una investigación interna en curso, dijo el director interino de la prisión del condado de Chester, Howard Holland, durante una conferencia de prensa. conferencia.

Mientras tanto, la instalación aumentará sus medidas de seguridad cerrando sus patios y agregando más alambre de púas “para bloquear el acceso al techo”, dijo Holland. También habrá cámaras de video adicionales y se colocará un oficial en el patio. Antes de la fuga, un oficial no estaba en el patio con los reclusos.

Danelo Cavalcante, de 34 años, inició su fuga a las 8:33 de la mañana del jueves, cuando él y otros reclusos ingresaron al patio. A las 8:51 am, Cavalcante había “caminado como cangrejo”</em> por una pared, había atravesado alambre de púas y había corrido por el techo. Luego escaló otra valla y empujó más alambre de púas, dijo Holland.

A las 9:45 am, los agentes notaron la desaparición de un recluso, lo que inició en la prisión un recuento especial que confirmó la desaparición de Cavalcante.

Leer más en WashingtonPost

CHESTER COUNTY PRISON OFFICIALS RELEASE VIDEO OF DANELO CAVALCANTE'S ESCAPE FROM THE EXERCISE YARD

Internal and criminal investigations into the escape of Cavalcante are ongoing, and Prison Officials will provide additional information as able. pic.twitter.com/Thg2YzAOQ0

— Chester County District Attorney's Office (@chescoda) September 6, 2023