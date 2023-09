Bautizan a una nueva especie de araña en honor a Venom, el personaje de Marvel

Una araña recién descubierta en Australia ha sido descrita inspirada en el personaje de Venom, dentro del universo de Spider-Man (Marvel Comics). Tom Hardy (Mad Max, Peaky Blinders, Dunkerque…) interpreta a Eddie Brock, un periodista con bastante mala suerte en la vida, y su alter ego Venom, un antihéroe con una relación muy intrincada con Spider-Man Bautizada dentro del género Venomius, su única especie es precisamente Venomius tomhardyi, bautizada tras una expedición a Tasmania. (La película también está protagonizada por Michelle Williams como Anne Weying, Riz Ahmed como Carlton Drake y Jenny Slate como Dora Falda).

Por: Muy interesante

¿Qué tipo de especie es?

El género Venomius y su única especie actual, Venomius tomhardyi, representan un nuevo tipo de arañas tejedoras de orbes y su inclusión en el elenco de especies de la Tierra ha sido publicado en la revista de acceso abierto Evolutionary Systematics. El género pertenece a la familia Araneidae de arañas que construyen redes circulares verticales para capturar a sus presas

¿Por qué eligieron este nombre? Las distintivas manchas negras en el abdomen de la araña recordaron a los científicos la cabeza de Venom, el simbionte alienígena que encarna Hardy en las películas, lo que los inspiró a elegir este inusual nombre.

“El nuevo género Venomius lleva el nombre del personaje de Marvel Comics, Venom, creado por David Michelinie y Todd McFarlane, cuya primera aparición completa fue en The Amazing Spider-Man #300 (publicado en mayo de 1988), en honor a un simbionte alienígena vinculado con el personaje Eddie Brock”, se lee en el estudio publicado en la revista Evolutionary Systematics. “El nombre de este grupo de género es una referencia a la cabeza del personaje Venom, con llamativas manchas negras, que se asemeja al abdomen de nuestra especie, específicamente al holotipo masculino. El género del nombre del grupo género Venomius es masculino”.

?? Can you see why this #spider was named after Tom Hardy and his #Marvel character, Venom?

Check out the @Pensoft blog to read more about the #newspecies!

? https://t.co/7PwbQZPRZs#taxonomy #Araneae pic.twitter.com/pK9kGcZNbD

— Evol. Systematics (@EvolSystematics) September 12, 2023