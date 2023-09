Huelga, sospecha de espionaje y puja de poder: sigue el caos en la Federación Española de Fútbol

Posteado en: Actualidad, Deportes

Ni el título mundial femenino del pasado 20 de agosto en Sydney, ni los trece goles en dos partidos de la selección masculina en esta doble fecha de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024, pueden lograr siquiera tapar una parte del río revuelto en el que se encuentra el fútbol español desde la ahora renuncia oficial del presidente de la Federación, Luis Rubiales, citado por la Justicia para este viernes, y por la huelga a la que convocaron las jugadoras por un reclamo de aumento de salarios, pero también enarbolando la bandera de la dignidad en el trato, cuando aparecen, de fondo, crecientes versiones de espionaje, y no sería la primera vez que ocurre, así lo reseñó INFOBAE.

Tanto la excapitana de la selección española y una voz muy influyente en el fútbol femenino como la de Verónica Boquete, como la gran estrella del Barcelona y dos veces Balón de Oro, Alexia Putellas, salieron en las últimas horas con fuertes declaraciones de lo ocurrido luego de la final del Mundial de Australia en agosto, cuando en la entrega de premios en el podio se produjo el incidente del beso en la boca de Rubiales a Jenni Hermoso.

Vero Boquete -como es conocida en el mundo del fútbol-, actual volante de la Fiorentina y que no es tenida en cuenta para la selección de su país luego de incidentes con los dos últimos entrenadores, Ignacio Quereda y Jorge Vilda-, hizo fuertes declaraciones a la revista alemana Der Spiegel, en las que sostuvo que “hemos ganado una batalla, pero estamos perdiendo la guerra contra la Federación Española (RFEF). Rubiales vio que al final no tenía sentido seguir amarrándose a su puesto, pero queremos un cambio más profundo”.

Por su parte, Putellas también habló al recibir la Medalla de Honor del Parlamento de Cataluña. “Ninguna mujer debe vivir nunca más faltas de respeto o abuso. No vamos a parar. Nos sumaremos a las que han luchado antes que nosotras, al esfuerzo que hacemos cada día y sumaremos a todas las niñas y todos los niños que sueñan ser como nosotras. No os fallaremos”, dijo en un emotivo discurso.

En su entrevista con Der Spiegel, Boquete también mantiene sus dudas sobre la designación de Montse Tomé en el lugar de Vilda como entrenadora de la selección española, al citar que “ha tolerado muchas cosas y se distanció muy tarde de Rubiales, aunque no dudo de que sea una buena entrenadora. ¿Pero es lo mejor que se podía contratar para una selecciona campeona del mundo? Creo que no y que hay otras con mayor experiencia”, y sostiene que el mensaje que de la RFEF es que como ahora la entrenadora es una mujer, “ya no puede haber lugar para quejas”.

Sin embargo, no parece alcanzar y van por todas. “Esto no es lo que queremos y aunque preferimos a Montse sobre Jorge, es algo injusto y por eso las jugadoras siguen en huelga”. “Así es la guerra”- le dijo Boquete a Der Spiegel-. Sabíamos que no había reglas” y denunció que el móvil de Jenni Hermoso “fue hackeado y así tuvieron acceso a fotos y videos, y luego se filtraron cosas que podían servir para atacar a la víctima”.

Más detalles en INFOBAE