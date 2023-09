La polémica razón por la que una actriz de “Los Soprano” abrió una cuenta de OnlyFans

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El mes pasado Drea de Matteo, reconocida por interpretar a Adriana La Cerva en Los Soprano, anunció que se había unido a OnlyFans, plataforma conocida ser un centro de compra-venta de contenido adulto. De inmediato, la actriz de 51 años recibió toda clase de críticas por parte de los usuarios de internet, además de comentarios lascivos e incómodos por parte de varios seguidores.

Por Uriel Monterrubio | Infobae

Ahora, en una entrevista con Fox News, De Matteo brindó más detalles de por qué tomo esta decisión, asegurando que todo comenzó por la pandemia, pues debido a su postura antivacunas, la industria comenzó a darle la espalda, por lo que tuvo que hacer algunos cambios en su vida.

“No sabía que esto iba a tener que ser un cambio de vida (…) Que tendría que cambiar de carrera y averiguar cosas nuevas porque mi propia industria piensa que soy una salvaje (…) Supongo que se puede decir que fui una chica mala porque no seguí las normas hace un par de años. Así que no quiero volver a estar a merced de mandatos, huelgas ni nada parecido”, confesó Drea, asegurando que ya no tiene interés en regresar a la industria del cine o la televisión.

Respecto de las críticas que ha recibido por sumarse a esta plataforma, Drea aseguró que se ve a ella misma como “una guerrera”, y que de lo único que se arrepiente es de no haberlo hecho antes.

“Sé que algunas personas han dicho cosas desagradables sobre que me haya unido a OnlyFans. Pero la forma en que lo vemos en esta casa es ‘mamá es una guerrera’, no aceptar la derrota. Pensé: ‘Vale, todo el mundo está en ropa interior y siendo sexy en Instagram y yo no hago eso, pero puedo hacerlo y que me paguen por ello’. … No sé por qué no se me ocurrió antes”.

De hecho, Drea revela que fueron sus hijos los que la animaron a debutar en OnlyFans, de hecho, es su hija mayor, Alabama, la que se encarga de retocar las fotos para que se vean lo más sensual posible.

Drea además mantiene su postura argumentando que le agrada la idea de trabajar desde casa, pues lo que más ama en su vida es estar con sus hijos.

