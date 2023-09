La investigación policial de Sancho sigue su curso pese al escándalo en torno a “Big Joke”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La Policía tailandesa ultima con normalidad el informe de la investigación sobre el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta a manos del español Daniel Sancho, pese a las alegaciones de corrupción contra el supervisor del caso y número dos del cuerpo, Surachate Hakparn, conocido como “Big Joke”.

Según afirmaron hoy a EFE fuentes policiales, el informe del caso que implica a Sancho está siendo finalizado y solo queda su revisión, para que pueda ser entregado a la Fiscalía el próximo mes.

Lo ocurrido con “Big Joke”, cuya casa fue registrada la víspera por la división de Cibercrimen de la Policía como parte de un operativo contra una red de sobornos pagados supuestamente por un grupo ilegal de apuestas en línea, “no tiene nada que ver con el caso de Sancho y no afecta a la investigación”, dijeron estas mismas fuentes.

La Policía de Tailandia no ha emitido una orden de arresto contra Surachate, conocido por su apodo Big Joke, y no ha hallado pruebas incriminatorias, aunque ha detenido a 17 personas, incluidos 8 agentes que trabajan bajo las órdenes del jefe policial.

El primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, anunció este martes una comisión de investigación sobre las alegaciones de corrupción contra el alto cargo policial, la cual tendrá que presentar resultados al dirigente en treinta días.

No obstante, el escándalo que salpica a “Big Joke” no parece afectar al proceso del español, pues el policía, con un perfil muy mediático y quien se ha presentado como el supervisor del caso, ha sido fundamentalmente su cara visible y portavoz, encargado de su gestión pública y no de las pesquisas.

En declaraciones y comparecencias ante los medios, Surachate ha intentado dar el caso por cerrado, mientras la investigación continuaba entre bambalinas y en el marco de un procedimiento más complejo que el transmitido públicamente, con unas 30 personas involucradas, entre agentes, investigadores, forenses y buzos.

Su situación no tiene por lo tanto por qué obstruir o retrasar la investigación que implica al español, e, incluso aunque Surachate fuera procesado, no debería invalidarla, puesto que no ha sido realizada por él, aseguran a EFE fuentes judiciales.

La Policía tailandesa dispone de un plazo de 84 días desde el ingreso de Sancho en prisión provisional el 7 de agosto para la investigación, y una vez terminada debe entregar un informe a la Fiscalía, a partir de cuando se podrá fijar fecha de juicio.

El español, de 29 años e hijo y nieto de los actores Rodolfo Sancho y Sancho Gracia, fue detenido el 5 de agosto, cuando confesó el asesinato y descuartizamiento del colombiano en la comisaría de la turística isla de Phangan, para ser después trasladado a la prisión de la vecina Samui, en régimen provisional.

Sancho y Arrieta se conocieron el año pasado a través de Instagram y habían quedado en Phangan el 2 de agosto, día en el que supuestamente tuvo lugar el asesinato del colombiano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.

EFE