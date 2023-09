Tiene 17 años, lo llaman “el nuevo Pelé” y Real Madrid lo compró por una cifra millonaria

Posteado en: Actualidad, Deportes

A Palmeiras le sobra jerarquía y por eso no solamente aspira a ganar el Brasileirao, donde es escolta de Botafogo, sino también la Copa Libertadores. En caso de quedarse con la edición que está en disputa, los muchachos dirigidos por el portugués Abel Ferreira habrán alzado tres de los últimos cuatro trofeos en juego. Al margen de armarse con fichajes que nutren su calidad de juego, el Verdao también promueve jóvenes valores entre los que hay un gran destacado: el delantero Endrick Felipe Moreira de Sousa, así lo reseñó INFOBAE.

El chico de apenas 17 años saltó a la fama luego de debutar como profesional el año pasado en un partido por la liga brasileña ante Curitiba. Y no solamente él sino que también su padre trascendió en las redes luego de dejar caer lágrimas, completamente emocionado mientras grababa el ingreso al campo de juego de su retoño. Antes, anotó 165 goles en 169 partidos disputados en las Divisiones Inferiores de la entidad paulista.

Al “nuevo Pelé” lo llaman así por sus cualidades físicas y técnicas, pero también por una fotografía que se hizo viral en el último tiempo. Fue en el Torneo Internacional de Montaigu (Francia) el año pasado, que Endrick fue llevado en andas después de la consagración en la final Sub 17 frente a Argentina en la que se viralizó la imagen con la que muchos trazaron el paralelismo con una icónica fotografía de O Rei Pelé en México 70. Sus números fueron tremendos: 5 goles en cuatro partidos (4-0 a México, 2-2 con Países Bajos y 3-0 a Inglaterra, más el 2-1 de la final ante la Albiceleste), premio al máximo goleador y mejor jugador.

Sin despegar los pies sobre la tierra pese a los exacerbados elogios de la prensa y el hecho de haber firmado contrato prematuramente como profesional, el joven maravilla oriundo de Taguatinga expresó sobre las comparaciones con Edson Arantes do Nascimento: “Nadie debería sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza. A veces me pregunto: ¿Por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto. Hay situaciones que cruzan la línea. ‘Ah, es el nuevo Pelé’. Nadie va a ser Pelé, es el Rey del Fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida. Siempre habrá gente para atacarme”.

Luego de haber participado en siete partidos y convertir tres goles en la campaña de Palmeiras campeón del Brasileirao en 2022, varios equipos de Europa se fijaron en él. Entre ellos Barcelona, PSG y Chelsea, pero Real Madrid cerró su fichaje para 2024 -cuando cumpla mayoría de edad- por una cifra millonaria. Aunque no trascendieron los números oficiales, medios españoles informaron que serán 35 millones de euros iniciales más unos 25 millones en concepto de bonus y objetivos a cumplir: es decir, un potencial precio de 60 millones de euros (unos 63 millones de dólares).

“Palmeiras, Real Madrid y los representantes del atacante Endrick llegaron este jueves a un acuerdo para la transferencia del jugador al club español en julio de 2024, cuando cumplirá 18 años. Los términos y valores de la operación son confidenciales. Hasta entonces, Endrick continuará con su formación en la S. E. Palmeiras. El jugador se desplazará a Madrid en los próximos días para visitar las instalaciones de nuestro club.”, fue lo que mencionó el comunicado de la institución madrileña. Por su parte, la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, calificó la venta de Endrick como “la mayor negociación en la historia del fútbol brasileño”.

