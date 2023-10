Julio Castellanos: Agua para Tocuyito

Posteado en: Opinión

A principios de este año, en compañía del Comité Ejecutivo Municipal de AD “en resistencia”, acudimos a una reunión en la Dirección General de la Alcaldía de Libertador (Carabobo) para abordar la crisis del agua en esta entidad. Recordaré a los lectores unos datos: de 140 pozos de agua, 100 están dañados, el 70% del municipio se encuentra sin servicio y la gente se ve en la necesidad de comprar a los camiones cisternas privados (a un costo aproximado de 5 dólares por 1000 litros) o trasladarse, incluso por kilómetros, a buscar agua en otras comunidades con sus perolitos a cuestas. En esa oportunidad, se nos aseguró que los pozos dañados serían reparados, que eso era una prioridad del gobierno de Óscar Orsini y que, en su momento, se nos suministraría la información de las obras ejecutadas.

Hoy, en el último trimestre del año, ¿Qué ocurrió?. No ha cambiado mucho nuestra realidad. En enero, el sector dos de Fundación CAP tenía un año sin agua, hoy tiene un año y 8 meses pero con una diferencia, ahora tienen una bomba recién pintada, una foto en Instagram de haber “rehabilitado el pozo” y el no saber para cuando irá la alcaldía a revisar lo que pasó con una bomba recién instalada que no funcionó.

Por su parte, en la comunidad Nuevos Pobladores, siguen esperando le den respuesta por una bomba que empezó con una falla leve y luego fue desmantelada por la misma alcaldía, hoy no tiene bomba, ni transformadores, ni siquiera tablero. En enero tenían 5 años con esa problemática, hoy van camino a los 6.

En El Oasis, mi comunidad, seguimos sin agua. Han venido a ver la bomba técnicos, luego ingenieros, supongo que pronto vendrán expertos chinos o rusos, pero nada que se dice cuál es el problema de la bomba y, más importante aún, cuándo se reparará. Lo peor es que pareciera que ni Hidrocentro, ni la Alcaldía se enteran del asunto, como si la falta de agua fuese equiparable a un lujo y no a un servicio público. En el Oasis se encuentra la U.E. Ofelia Matute, próxima a iniciar clases, no tendrá agua en los baños, ni agua para elaborar los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (eso partiendo de varios supuestos, asumimos que tendrán clases y tendrán PAE, ambas circunstancias en el estatus de “amanecerá y veremos”).

Ciertamente no soy un observador imparcial, ni busco serlo, mi militancia política en Acción Democrática es pública. No obstante, hoy estoy hablando como un vecino, como un ciudadano de a pie. Señor alcalde, Oscar Orsini, el agua es un derecho humano, es una prioridad para los vecinos, no se puede vivir sin agua. Usted debe visitar a las distintas comunidades y reunirse, al menos, con sus mismos miembros de la UBCH que están igual de sedientos que el resto. Mejor sería que se reuna con todos los vecinos sin distingo de preferencias, con la vocación de ayudar a resolver los problemas pero, además, para que no sea solo por tomarse una foto, haga entrega a la ciudadanía, públicamente, del cronograma de ejecución de obras para que los vecinos puedan ejercer contraloría social. Yo no creo que tales cosas sean mucho pedir ¿o si?.

Julio Castellanos / @rockypolitica / jcclozada@gmail.com