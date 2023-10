Atropello cometido por esposa del senador Menéndez bajo escrutinio tras divulgarse videos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un atropello mortal cometido en 2018 en Nueva Jersey (EE.UU.) por Nadine Arslanian, esposa del senador Bob Menéndez, está bajo escrutinio tras divulgarse videos de seguridad que muestran el incidente, en medio de la reciente imputación de ambos en una trama de sobornos.

El senador demócrata y su esposa fueron acusados por la Fiscalía federal el pasado 22 de septiembre de aceptar “cientos de miles de dólares en sobornos” a cambio de proteger y enriquecer a empresarios y beneficiar al Gobierno de Egipto; entre otras cosas, recibieron un vehículo Mercedes-Benz en el que se ha puesto la lupa.

El 12 de diciembre de 2018, Arslanian, entonces novia de Menéndez, atropelló y mató a un peatón mientras conducía a solas su vehículo en la localidad de Bogota (Nueva Jersey) y no tuvo que afrontar consecuencias legales, según revelaron este miércoles los medios locales NorthJersey.com y The Record.

JUST IN: News 12 New Jersey has obtained security video from a 2018 incident where Sen. Menendez's wife Nadine Arslanian struck and killed a pedestrian. MORE: https://t.co/VoyQH7weel pic.twitter.com/TRtFwfgk5y

El diario The New York Times, que cita entrevistas, informes policiales, videos de cámaras policiales y llamadas a emergencias, sugiere que Menéndez intervino en la gestión del incidente y la impunidad de Arslanian, lo que supuestamente le permitió no ser sometida a pruebas de alcohol ni drogas, y marcharse luego sin una citación.

La Fiscalía indicó que un mes después del atropello, Arslanian estaba en contacto con el empresario egipcio-estadounidense Wael Hana, también imputado en la trama de sobornos contra los Menéndez, y tras comentarle que no tenía vehículo -quedó dañado- este le suministró un descapotable Mercedes-Benz de último modelo.

Los medios de Nueva Jersey obtuvieron un reporte de la policía de Bogotá sobre el incidente, que no había trascendido públicamente hasta ahora, donde se indica que Arlslanian “no tuvo la culpa del atropello” y que la víctima, Richard Koop, de 49 años, estaba cruzando la calzada fuera de un paso de peatones.

Should Senator Menendez and his wife be in prison?

Below is the Police dashcam/bodycam footage of Senator Bob Menendez’s wife Nadine Arslanian being questioned after she hit a pedestrian, leaving him severely hurt and leading to him losing his life.

Nadine totaled the car in… pic.twitter.com/L8035VgRop

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 5, 2023