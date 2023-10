El turbulento matrimonio de David y Victoria Beckham: infidelidades múltiples, reconocimiento tardío y perdón

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En 2003, David Beckham fue acusado de tener una aventura amorosa mientras jugaba para el Real Madrid, después de haber sido transferido desde el Manchester United que lo había lanzado a la fama. “Sabes, hasta Madrid parecía que éramos nosotros contra el mundo, pero juntos: estábamos conectados, nos teníamos el uno al otro -declaró Victoria Adams, la esposa del astro, en el documenta Beckham, de Netflix-. Pero cuando estábamos en España, realmente no sentimos que nos teníamos el uno al otro. Y eso es triste. Ni siquiera puedo comenzar a decirles lo difícil que fue y cómo me afectó. Fue una pesadilla. Fue un circo absoluto, y a todos les encanta cuando el circo llega a la ciudad”.

Por infobae.com

Aquello que dos décadas atrás la pareja negó rotundamente en público, ahora sale a la luz de la boca de los propios protagonistas, en la flamante serie de cuatro capítulos en la cual tanto David como Victoria admiten la crisis que casi los lleva a romper su matrimonio.

Cronología de una infidelidad anunciada

El escándalo comenzó con el traslado del futbolista inglés a Madrid, en 2003. Según informó The Guardian, en septiembre, unos meses después de la mudanza David fue visto con una misteriosa morena en una discoteca de Madrid. La joven fue posteriormente identificada como Rebecca Loos, su asistente personal en el club merengue.

Antes los rumores, Rebecca fue despedida del Real Madrid. En abril del 2004 concedió una entrevista televisiva reveladora con Kay Burley, de Sky News. Aseguró que con Beckham habían dormido juntos por primera vez esa noche que fueron vistos en el club nocturno. “Creo que la química entre David y yo era muy fuerte, y la gente no estaba contenta porque yo estaba siendo muy poco profesional y él es un hombre casado”, dijo Loos. “Dejamos a las otras dos personas (que los acompañaron en la salida) en el auto y comenzamos a besarnos. Todo el camino de regreso al hotel fue muy apasionado. Fue como un imán, bastante sorprendente”.

La mujer también reveló en la entrevista que no tenía miedo de que los Beckham la llevaran a la Justicia. “Hay algo que sé sobre él, una parte íntima de su cuerpo que creo que sólo las mujeres que han estado en la cama con él sabrían. Así que creo que si quisieran llevarme a los tribunales, fácilmente podría levantarme y decir: ‘Bueno…’”, amenazó.

En un comunicado, Beckham negó las acusaciones: “Durante los últimos meses me he acostumbrado a leer cada vez historias más ridículas sobre mi vida privada. Lo que apareció esta mañana es sólo un ejemplo más. La simple verdad es que estoy muy felizmente casado y tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. No hay nada que ningún tercero pueda hacer para cambiar esto”.

Pero pronto otras dos jóvenes afirmaron que habían mantenido un affaire con Beckham. El 11 de abril la modelo Sarah Marbeck le dijo al News of the World que mantuvo un romance con él en julio de 2001, mientras el crack del fútbol se encontraba en Singapur, de gira con el Manchester United. “Cuando hicimos el amor, David me dijo: ‘Sé que lo que estamos haciendo está mal, pero no puedo evitarlo’”, manifestó Marbeck. “La primera vez que me llevó a la cama, me besó por todas partes. Miré hacia abajo y allí estaba David Beckham besando mis pechos. ¡David Beckham!”.

