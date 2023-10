Biden anunció que la ayuda militar de EEUU está “en camino” hacia Israel

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Pentágono informó que EEUU envía municiones a Israel y refuerza su presencia regional

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que una nueva ayuda militar está “en camino” a Israel y que “habrá más en los próximos días”, informó la Casa Blanca este domingo.

En una llamada telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el domingo, Biden prometió “pleno apoyo a su gobierno y al pueblo israelí tras un ataque horrible y sin precedentes por parte de los terroristas de Hamás”, añadió el ejecutivo estadounidense.

Estados Unidos comenzó a entregar munición adicional a Israel y el ejército estadounidense está reforzando su presencia militar en Medio Oriente, anunció el domingo el jefe del Pentágono.

“El gobierno de Estados Unidos proporcionará rápidamente a las Fuerzas de Defensa de Israel equipos y recursos adicionales, incluidas municiones”, dijo el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en un comunicado.

The U.S. Aircraft Carrier, USS Gerald R. Ford (CVN-78) as well as the other Ships in Carrier Strike Group 12 which includes Ticonderoga-Class Cruiser USS Normandy (CG-60), as well as Arleigh Burke-Class Destroyers USS Ramage (DDG-61), USS McFaul (DDG-74), and USS Thomas Hudner… pic.twitter.com/FlV1tJT8DO

— OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023