Día Mundial de la Salud Mental: Atenderla a tiempo evita desenlaces desafortunados

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, cuyo objetivo principal de este día es crear conciencia sobre su importancia y promover la prevención de los trastornos mentales.

Por Lismar Hernández / lapatilla.com

Este año se escogió como lema “Salud mental, salud mundial: un derecho universal”, en el que se destaca la importancia de garantizar el acceso a la atención de salud mental para todos, independientemente de su situación social, económica o cultural.

En este sentido, el equipo de LaPatilla conversó con la psicóloga Maribel Díaz Castro sobre la importancia de este día y como los venezolanos han gestionado su salud mental en los últimos años.

– ¿Crees que existe cierto tabú con la salud mental? ¿A qué crees que se debe?

Sí, en pleno siglo XXI hay un tabú sobre manejar los elementos de la mente porque siempre estuvo asociado con que ir al psicólogo o al psiquiatra es para personas que tienen trastornos mentales severos y resulta que no. El trastorno mental es una de las afectaciones de la mente, pero hay muchas otras que no necesariamente incapacitan a la persona y que puedan diagnosticarse como un trastorno mental. Por ejemplo, ataques de ansiedad, pánico, altos niveles de estrés, dificultad significativa para controlar los impulsos, para gestionar las emociones y tomar decisiones.

A veces creemos que podemos solos, la mayor parte del tiempo la gente puede sola pero cuando no puede debe ser humilde y reconocer NECESITO AYUDA y no debe haber el temor que eso es para locos, estas evitando llegar a una situación emocional de envergadura. Atender la salud mental a tiempo evita desenlaces desafortunados.

Todo lo que dejamos para después se convierte en una carga psicológica.

El tabú viene porque siempre ha existido un estigma, especialmente a las personas que buscan ayuda psicológica es para que no “me tachen de enfermo y me rechacen” en el fondo es temor al rechazo. Pero el cerebro es como el riñón o el corazón, cuando se enferma tengo que ir al experto.

Cuando se enferma, cuando hay dificultad para dormir, para manejar las emociones, para establecer relaciones no tóxicas, cuando la ansiedad es la directora de orquestas de cada uno de tus días, cuando se comienza a tener ideación suicida.

¿Qué hizo la pandemia? Bajo bastante esa intensidad de negación a atenderse con especialistas de salud mental porque la pandemia exacerbó muchas situaciones que estaban latente del área socioemocional.

Cuando la gente entienda que si no manejo bien mis emociones me aborda el estrés, la ansiedad, la angustia, los pensamientos negativos son los que dictan mi día a día no tengo confort psicológico o lo que es decir la capacidad para enfrentar las distintas circunstancias desde sus fortalezas.

– ¿En Venezuela las personas saben gestionar sus emociones?

Creo que el venezolano ha hecho una demostración infinita de resiliencia, es decir de reinventarse de una situación adversa que tiene más de 20 años. La salud mental se ha resquebrajado sin embargo yo creo que el venezolano a pasar de todo tiene una cosa a favor y es el humor.

Ese humor se ha conectado con lo positivo, somos capaces de reírnos “hasta en un velorio” y eso solo pasa aquí. Cuando tenemos capacidad de reírnos de nosotros mismos eso es inteligencia emocional. La mayoría de la gente ha aprendido a conectarse con lo que tiene a favor.

En general, el venezolano ha sabido resolver emocionalmente la mayoría de las cosas. ¿Qué falta? Sí, falta que haya instituciones públicas que presten la atención psicológica accesible, que haya campañas en todos los medios de comunicación social sobre la salud mental, no solo en fechas específicas.

Una persona que no ve alternativas se puede abrumar y quitarse la vida o dejar su trabajo, esposa, familia e irse del país y no sabemos si toma la decisión correcta. Hace falta más difusión de las autoridades, de las redes sociales para que no le tengan miedo al psicólogo.

– ¿Podrías decirnos lo que es esencial para mantener la salud mental?

Tomar conciencia que si no hay salud mental no hay salud, buscar ayuda a tiempo, si veo que no puedo solo, porque todo es negativo, no duermo o lloro con frecuencia, al ver que no es sano. El primer paso sería tomar conciencia de que algo esta pasando y eso esta en nuestro cerebro. Quererte, apreciarte en su justa medida, no solo eres cuerpo también eres mente.

Vivir el tiempo presente y focalizarte en lo que tienes a favor, hacer un listado de fortalezas, eso ayuda a tomar decisiones más asertivas. Buscar apoyo social, un amigo, vecino, familiar puede darte el apoyo inicialmente luego si persiste buscar al profesional, no temer de hacerlo.

Si solo te conectas con los problemas y no ves las alternativas que tienes te deprimes y puede llegar a una depresión mayor.

Gestionar lo que, si puedo cambiar o modificar, debes conectarte con lo que te da paz psicológica, no es la ausencia de problemas es lo que te da tranquilidad.

La salud mental es un componente fundamental de la salud general. Al promover la salud mental, podemos ayudar a crear un mundo más saludable y feliz para todos. Por eso siempre repito y llevó como frase universal “Cuida tu mente, cuida tu vida”.

– Ahora se habla más de salud mental pero no necesariamente mejor ¿Consideras cierta esa afirmación?

Es 50 y 50, hay mucha gente hablando muy bien de lo que es salud mental y hay otro porcentaje que no lo esta haciendo bien, que creo que esta usando esto como una bandera para ganar seguidores, para hacerse famoso. El tema de la salud mental es muy serio, hay mucha gente inmiscuyéndose en la psiquiatría y la psicología haciendo muchísimo daño. Hay gente que porque hace un diplomado de psicología positiva se creen psicólogos.

El porcentaje de quienes lo estamos haciendo bien es un trabajo de años, de formación profesional, de experiencia, de respeto al paciente. Hay gente que pone de moda un tema y hablan abiertamente de suicidio, depresión sin tener la mínima delicadeza de que eso puede potenciar que una persona así se quite la vida, si no le das alternativa.

Si creo que hay un grupo que lo esta haciendo bien mientras que otro se esta aprovechando, jugando con fuego, porque la salud mental no es un juego es muy delicada.

Buscar verdaderos profesionales

Si usted va a buscar a un psicólogo bien sea en redes sociales o en una clínica vea que este inscrito en la Federación de Psicólogos de Venezuela, es obligatorio que la persona coloque su número de Federación, con el te puedes meter en la página y verificar su estatus de certificación.

Los famosos coach -no tengo nada en contra de ellos- pero no son psicólogos, pueden facilitarte en tomar algunas decisiones, pero procesos psicológicos como depresión, ansiedad, ataques de pánico y suicidio, no lo pueden manejar ellos, no están preparados para eso.

Hay una campaña fuerte por parte de los colegios de Psicólogos que se han encontrado falsos profesionales en instituciones públicas ¿Quién recibe a esos psicólogos? Si no estas inscrito en la Federación no puedes ejercer.

No puedes poner tu salud mental en cualquier persona, tienes que corroborar que realmente sea psicólogo y que el consultorio exista. De ser por redes sociales al menos que tenga el número de psicólogo.

En este sentido, el Día de la Salud Mental es importante para la sociedad y más en los tiempos que se están viviendo. Aunque ha mermado el temor a buscar ayuda profesional aún falta mucho por hacer al respecto. Sin embargo, los especialistas aportan cada día más para romper este paradigma.

Y es que, “SIN SALUD MENTAL NO HAY SALUD”