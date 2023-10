El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 12 de octubre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Cambias tu percepción y miras a quienes te rodean con otros ojos. Te sientes más conectado, empático y compasivo. Capaz de escuchar, prestar atención y dar consejos acertados. Es como si las lecciones aprendidas estuviesen más claras que nunca y te sirvieran para ayudar a otros a elegir la mejor opción. Aprovecha esa energía altruista para guiar a quienes lo necesiten.

Tauro

Se presenta un asunto importante que requiere tu total atención. Puede que necesites hacer algún esfuerzo o sacrificio, pero no te preocupes, porque el resultado te demostrará que valió la pena. Olvídate del problema y enfócate en la solución. No te preocupes, ocúpate.

Géminis

Te sientes motivado y con deseos de vivir experiencias intensas, diferentes. No permitas que tus ocupaciones del día a día te distraigan de tu principal meta: vivir. Hoy se presenta más de una oportunidad de compartir, de sentir, de dar y recibir. Déjate llevar, como el agua que fluye en un río, sin resistencia ni obstáculos.

Cáncer

Detente un momento, párate frente al espejo y repite en voz alta lo mucho que te amas. Puede que dé primer momento pienses: si, pero no me gusta esto o aquello. Criticarte puede ser inconsciente, pero no puede convertirse en una acción normal. Si algo no te gusta, trabaja en cambiarlo desde la comprensión y la aceptación, pero sobre todo, desde el amor.

Leo

Desde que comienza el día se crea un pequeño caos, discusiones por aquí y faltas de acuerdos por allá, pero rápidamente tomas consciencia, respiras profundo y organizas lo que está en tus manos. Tomas las riendas y te sientes feliz por tu logro y el resto del día transcurre sin gran drama.

Virgo

Hoy estarás súper ocupado, con mil cosas por hace, tanto que difícilmente tendrás ni un minuto para ti mismo. Hasta podrías sentirte un poco agobiado. Haz lo que tengas que hacer, sin reparar tanto e los detalles, porque lo único que importa en los resultados. Al final del día, descansas y celebras que usaste el tiempo con inteligencia.

Libra

Hoy te levantas con un toque de energía extra. Quieres hacer algo diferente, pero tus compromisos del día a día te conducen a hacer lo de siempre. No te resistas. Si hoy no puedes cambiar de planes, ya mañana podrás hacerlo.

Escorpio

No necesitas esforzarte demasiado. Todo fluye con normalidad e incluso hay apertura para sostener conversaciones sin grandes dramas, con apertura, capaces de escuchar, entender, comprender y aceptar. Día de demostrar tu inteligencia emocional, de cuánto has madurado.

Sagitario

Anhelas un poco más de comprensión, incluso, sientes que quienes te rodean no son capaces de entender el porqué de tus motivaciones. Se los explicas lo más claro que puedes y aún así no avanzan. Recuerda que aún es mercurio retrógrado y que la comunicación puede ser más complicada. Por ahora no insistas, ya fuiste claro, ahora deja que se procese la información.

Capricornio

Creas de cero un nuevo proyecto, emprendimiento o forma de llevar tu trabajo. El camino será un poco accidentado, pero no importa, porque estás tan seguro de ti mismo que llegarás a tu meta, si o si tienes el éxito de tu lado, como suele suceder.

Acuario

Necesitas poner punto final a situaciones o relaciones tóxicas. Han permitido de cada uno de los involucrados, incluyéndote, rebalse los límites de lo permitido y como consecuencia han caído en un círculo vicioso, en donde la falta de confianza y de respeto premian. Están agotados, pero ninguno se esfuerza lo suficientes por buscar una solución. ¿Que te parece si das el primer paso?

Piscis

Tu mente es como un torbellino. Surgen miles de ideas, la mayoría contradictorias. Organiza tu mente y elige la es más productiva y fácil de poner en práctica. Puede que no sea un éxito rotundo, pero podría servirte para dar paso a otras opciones con mejores perspectivas a futuro.