El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 13 de octubre de 2023

Aries

Si buscas problemas adonde no los hay, los vas a encontrar. Toma las cosas con calma, puede que otros avancen más lento que tú y te desestabilicen, pero no puedes hacer nada para cambiarlo. Así que paciencia.

Tauro

Tienes grandes planes para el amor pero debes ir poco a poco. No basta con quererlo para lograrlo. Se necesita un trabajo continuo, comprensión y tolerancia para alcanzar y mantener la estabilidad en una relación.

Géminis

Superas lo que se presente, pero no estás dispuesto a aceptar una traición. Ya sea que se trate de una mentira o de que tu pareja este con alguien más, reaccionas de la misma manera. Traición es traición y pedir perdón no es una opción.

Cáncer

No tengas miedo a perder. Haz hecho justo lo que tenías que hacer y ahora solo debes soltar y que pase lo que tenga que pasar, lo cual con toda seguridad será positivo y lo más importante: a tu favor. Lo que harás de ahora en adelante es construir algo nuevo.

Leo

Actúas sin pensar y los resultados no se hacen esperar. Todos reaccionan y se crea cierta tensión. Detente, no necesitas pedir disculpas, pero tampoco debes hacer más. Suelta la batuta y permite que otros tengan el control.

Virgo

El trabajo se ha acumulado y no ha sido por falta de responsabilidad de tu parte. Has sido constante, diligente y cumplido, pero es demasiado trabajo y no puedes cubrir todo. Indudablemente necesitas ayuda extra.

Libra

Fijas fechas específicas y estableces acuerdos. Aún estás en modo: zona de confort, pero trabajas para salir de allí y te organizas para lograr lo que te has propuesto. Al principio es agotador, pero una vez que te adaptes todo será más fácil.

Escorpio

Surge un nuevo proyecto y aunque está un poco fuera de tus posibilidades aceptas el reto. Sabes que no será fácil, pero como para ti no hay imposibles creas las condiciones para que sea un éxito.

Sagitario

Necesitas descansar y si puedes hacerlo al lado de quienes amas, mucho mejor. Organiza tu agenda para que puedas dedicar más tiempo al amor o a la amistad. Ese compartir hará que te sientas renovado.

Capricornio

Descubres que lo que has hecho no ha funcionado como querías y te das cuenta de que es hora de poner un freno y crear algunas estrategias nuevas, pero la diferencia es que esta vez no puedes ponerlas en práctica hasta que las condiciones sean las adecuadas.

Acuario

Es hora de buscar ayuda. De crear un equipo ganador. Sabes exactamente a quien debes recurrir y tocas esas puertas con argumentos tan convincentes que lograrás su apoyo y más. Pero aún viene lo más importante: ponerse de acuerdo y tomar decisiones en pro de un bien común.

Piscis

Te dejas llevar por el ego y no aceptas que otros pueden aportan en un asunto mucho más que tú. Te crees dueño absoluto de la razón y esa actitud en lugar de ayudarte a crecer, hace que te estanques, o lo que es peor: que retrocedas.