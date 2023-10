Jefa de la Comisión Europea a Netanyahu: “Europa está junto a Israel”

Click to share on Google News (Opens in new window)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este viernes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que “Europa está junto a Israel” ante las “atrocidades cometidas por [el grupo islamista] Hamás”.

Von der Leyen y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, visitaron este viernes diversos lugares en Israel donde se registraron ataques de milicianos de Hamás el sábado.

Los ataques constituyen “el más odioso golpe a los judíos desde el Holocausto. Pensábamos que esto no ocurriría nuevamente (…) Ante esta indescriptible tragedia, hay solamente una respuesta: Europa está junto a Israel”, dijo Von der Leyen.

Israel, dijo la funcionaria, “tiene el derecho de defenderse. De hecho, tiene el deber de defender a su pueblo”.

La titular de la Comisión Europea apuntó que los ataques de Hamás “tienen la marca de terroristas. Y sé que la forma en que Israel responde mostrará que es una democracia”.

“Permítanme también dejar muy claro que Hamás es el único responsable de lo que está sucediendo. Los actos de Hamás no tienen nada que ver con la aspiración legítima del pueblo palestino”, dijo la funcionaria alemana.

En su visión, “el horror que Hamás ha desatado sólo está provocando más sufrimiento a palestinos inocentes”.

El sábado, milicianos de Hamás atravesaron la frontera de la Franja de Gaza e ingresaron al territorio israelí, en incursiones de dejaron unas 1.200 personas muertas.

In Re'im, where Hamas turned a festival of music into a carnage of murder. The horror is unspeakable.

I met first responders, many of whom are still here.

Terrorists opened fire on revellers, killing, torturing and abducting.

We remember those lost and honour their memory. pic.twitter.com/RAz27LI9mA

— Roberta Metsola (@EP_President) October 13, 2023