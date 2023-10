Usuarios denuncian negligencia en peaje de Guacas de Riveras en Apure

Usuarios del peaje de Guacas de Riveras, ubicado en plena entrada de Guasdualito, municipio José Antonio Páez en el estado Apure, denuncian que los encargados de este peaje se niegan a recibir pesos colombianos, y solamente aceptan como parte de pago, bolívares en efectivo, punto de venta o pago móvil.

María Eugenia Díaz /// Corresponsalía lapatilla.com

Los agraviados indicaron que esa exigencia se genera pese a la falta de señal telefónica en esta zona inhóspita que impide este tipo de transacciones bancarias.

Rosa Rincón, afectada, dijo que afortunadamente pudo hacer efectivo el pago. Pero indicó que en ese punto, al regresar, estaba suspendido el servicio eléctrico, por lo cual el punto no procesó las transacciones.

“No puede ser posible que en una zona fronteriza no acepten pesos colombianos, si allí los bolívares ni se conocen. Si no se hace el pago del peaje, la encargada se niega a dejar pasar a los vehículos en cola. Pero la carretera está llena de huecos, no tiene rayado ni ojos de gato. Si no hubiese tenido dinero en la tarjeta, me imagino tendría que haber dormido en el peaje”, denuncia Rincón.

Jorge Palacios, vecino de Guasdualito, relata que a su regreso de la ciudad de Caracas, el chóoer del autobús lo despertó para solicitarle en calidad de préstamo la tarjeta del Banco Venezuela para poder hacer el pago del peaje.