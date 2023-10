Venezuela tiene una opción real de ganar disputa por el Esequibo, pero debe prepararse según especialistas

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El Centro de Políticas Públicas, Ifedec ofreció este jueves una mirada profunda al conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, y el proceso que enfrentan ante la Corte Internacional de Justicia. Los impecables ponentes destacaron que serán cruciales los próximo tres a cuatro años, ya que en ese tiempo se conocerá la sentencia definitiva sobre a quién le pertenece este territorio en reclamación.

El embajador de Cararrera y presidente del Colegio de Internacionalistas, Gerson Revanales moderó el foro “Venezuela y el Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia”, que se vivió a casa llena en los espacios del Ifedec en Caracas, pero también vía Zoom.

El Dr. Julio Peña Acevedo, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo hizo un recuento histórico del caso y destacó que hay 14 tratados que le dan base a la titularidad sobre la Guyana Esequiba.

Así como el Tratado de Washington, acuerdo entre Reino de España y los Estados Unidos de América, firmado el 2 de febrero de 1897 y al que calificó como “el engaño diplomático más bochornosos de finales del siglo XIX”.

“El nombramiento de los jueces, todos norteamericanos e ingleses, no había ningún jurista venezolano que calzara los zapatos. La violación del principio del Uttis Posidettis Iuris, un régimen de derecho excepcional y la fecha crítica que fue manipulada de una manera abierta entre Julian Pauncefote y Richar Olney, sin participarle a nuestro embajador Andrade”.

Peña Acevedo también expuso las implicaciones del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899, fue la sentencia emitida por un tribunal arbitral reunido en París, creado dos años antes según lo establecido en el Tratado Arbitral de Washington D. C. el 2 de febrero de 1897, en el cual Estados Unidos (en representación de Venezuela) por una parte y el Reino Unido (como propietario de la colonia de Guayana Británica, actual República Cooperativa de Guyana) por la otra, habían convenido someter a arbitraje internacional la disputa sobre la frontera al oeste de la colonia británica y el este de la independiente Venezuela, como mecanismo de solución amistosa al diferendo territorial.

Como segundo ponente, el miembro de la Comisión Asesora de la Asamblea Nacional -2020- para la Defensa del Esequibo, Dr. Juan José Mendoza Jover; quien expuso que debido a diferencias entre ambas partes y el irrespeto a la posición de Venezuela sobre la forma para resolver el conflicto “hoy estamos en el juicio ante la CIJ”.

Coicidió con Peña Acevedo, en que Venezuela tiene suficientes documentos históricos para demostrar que el Esequibo le pertenece; y rescató que en el año 1989, Venezuela se defendió muy bien.

“En el presente, Venezuela debe obligar a la CIJ a detallar en su sentencia por qué se nos niegan nuestros derechos históricos, si lo demostró en 1989 con cuatro libros extensamente” y añadió “es importante que los venezolanos conozcan y hablen de los errores cometidos, que conozcan el origen del conflicto, pero también las posibilidades de defensa que tenemos en el juicio ante la CIJ”.

Por su parte, el experto en derecho internacional Héctor Faúndez aclaró que a la Corte Internacional de Justicia sí le corresponde dirimir el conflicto porque así lo establece el Acuerdo de Ginebra, y expuso que debido a que el proceso avanza y que entre tres o cuatro años, se conocerá la sentencia de la CIJ, es hora de que Venezuela asuma con seriedad su papel de defender el territorio en reclamación y dejar el discurso político a un lado.

“Dejémonos de tonterías y hagamos frente a lo que tenemos por delante, que es un juicio en el cual Venezuela debe presentar argumentos serios. Hay un proceso en marcha independientemente de lo que haga Venezuela. Lo del sol sale por el Esequibo o el Esequibo es de Venezuela suena muy bonito, pero no ayuda”, sentenció. “En tres o cuatro años, habrá una sentca y será obligatoria hay que analizar con seriedad los argumentos que podemos esgrimir, que no deben ser basados en discursos políticos ni geopolíticos, ni como le interesan a un diputado o a un militar”.

En este sentido, calificó de absurdas e inconstitucionales las posibles preguntas que se harán a los venezolanos cuando se lleve a cabo el referéndum sobre la defensa del Esequibo que está en discusión en el Parlamento de mayoría chavista.

“Le van a preguntar a un venezolano si quiere o no a Venezuela, eso es absurdo y hasta inconstitucional. Le van a preguntar si está de acuerdo con que la CIJ tenga injerencia sobre el conflicto, pero ya eso quedó claro y estamos en el proceso”, dijo. “Se va a preguntar si está de acuerdo con acatar la sentencia de la CIJ, claro si pierde Venezuela, porque si gana tendría que aceptarlo porque sino sería una locura”.

En sus palabras, el Gobierno lo que debe hacer para no perder el Esequibo es reestructurar al equipo que lo está representando, de lo contrario perderá ante Guyana; e hizo un llamado al Gobierno de Nicolás Maduro a asumir la defensa del Esequibo de una manera responsable y seria y dejar a un lado el discurso de que hay una “conspiración” contra Venezuela, entre la CIJ y Estados Unidos.

“¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no vamos a la Corte?”, preguntó. “La CIJ ha sido vista equivocadamente como una amenaza, esta es una tremenda oportunidad. Se puede ganar o perder, pero si no estuviésemos en la Corte no tendríamos nada, ahora tenemos una opción si somos capaces de articular nuestros argumentos podemos ganar; creo que no son pocas las opciones que tenemos. Con el actual equipo de defensa vamos a perder necesitamos una estrategia de litigio coherente mientras no tengamos eso no podemos tener la esperanza de que vamos a ganar”.

El cierre del foro estuvo a cargo del presidente del Ifedec, Dr. Eduardo Fernández. Remarcó que Venezuela tiene todos los títulos y derechos para reclamar ese territorio, y calificó la disputa como una correlación de fuerzas entre David y Goliat.

Reconoció las acciones del presidente de la república Dr. Raúl Leoni y ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Iribarren Borges por haber logrado ese Acuerdo de Ginebra, y lamentó que Inglaterra se haya lavado las manos y haya dejado el conflicto a Venezuela y Guyana.

“Ahora lo importante es lo qué tenemos qu ehacer, ojalá se desarrolle una política que nos una a lo venezolanos para defender el Esequibo, porque hoy estamos muy divididos, muy fracturados. Debemos usar los recursos de Derecho que tenemos porque lo que queremos es vivir en un país donde prevalezca el Estado de Derecho”.