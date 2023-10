Con retrasos y falta de material inicia la Primaria en Falcón

Desde las 7:00 am el equipo de lapatilla.com realiza un recorrido por los centros electorales del estado Falcón, instalados para celebrarse la Primaria de la oposición, Sin embargo, se ha observado retrasos ante la falta de credenciales, toldos y hasta de material electoral.

Irene Revilla // Corresponsalía la patilla.com

En Punta Cardón no habían iniciado por falta de credenciales, mientras que en Santa Rosa no estaba el personal completo y otros no tenían credenciales.

En El Cardón no había llegado el toldo cuando faltaban pocos minutos para las 8:00 am. En Adícora, el proceso inició con normalidad y justo a las 8:00 am abrieron las mesas cuando había un poco de más movilización.

En el centro nucleado de La Vela no había llegado el toldo cerca de las 8:00 am. En los puntos visitados se observó militantes de Acción Democrática, quienes querían levantar actas al llegar las 8:00 am y que no estuviera el proceso andando.

Uno de los centros más grandes es el Parque Petrolero de Maraven, que tiene nucleados cinco centros. A las 8:20 am había una gran cola de electores y la votación era muy rápida.