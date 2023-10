“Me motiva que todos estamos movilizándonos por un mejor país”: Gran afluencia de votantes en centros de Naguanagua

Desde las 7 de la mañana de este domingo 22 de octubre, María de Tencio estaba en la fila esperando que iniciara el proceso de votación para la Primaria en el centro electoral ubicado en la prolongación 24 de julio en Naguanagua, estado Carabobo.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Con un banquito de plástico y una botella de agua en la mano, la señora de 70 años de edad, esperaba ansiosa poder ejercer su derecho al voto.

“Salí a votar por el cambio urgente que necesita mi país. Todo lo que estamos viviendo está mal. No tenemos luz, no tenemos escuelas, no hay salud, no hay qué comer”, expresó.

En este centro de votación, asignado para quienes regularmente votan en la Escuela Dr. Lisandro Lecuna, UE Dr. José María Gil y UE Colegio Parroquial Padre Seijas, están habilitadas cuatro mesas.

En el centro electoral, ubicado frente al estacionamiento del CC Omnicentro, en Naguanagua, se registró gran afluencia de personas en el inicio de la jornada. En el lugar votan los electores de la Unidad Escolar Simón Bolívar, UE Maribel Caballero de Tirado y la UE Nacional Manuel Antonio Malpica.

“Salí a votar por la libertad de nuestro país. Para salir de este régimen y de esta tiranía. Me motiva que todos estamos movilizándonos por un mejor país”, dijo Amarilis Figueroa.

En un recorrido realizado por cuatro centros de votación en el municipio Naguanagua, se constató que la jornada inició pasadas las 8:15 de la mañana.

“Sé que Dios se manifestará y habrá un cambio. Dios nos ha dado la fortaleza para aguantar al máximo, pero ya basta, esto es inaguantable. Queremos sueldos dignos, porque no es justo que un profesional gane 600 bolívares. También el hecho de haber separado las familias, eso no tiene perdón”, manifestó una docente jubilada que se encontraba haciendo la fila para votar en el centro ubicado en el parque La Campiña, en Naguanagua.

En este centro de votación hay cuatro mesas. Este lugar fue asignado para quienes regularmente votan en la Escuela Enrique Barrios Sánchez, Liceo monseñor Gregorio Adams, Escuela Bolivariana Montalbán, CEI Don Simón Rodríguez y CEI Montalbán.

En el boulevard de Capremco, otro de los centros electorales, hay gran cantidad de electores en fila.