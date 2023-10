Shadi Barud, coautor intelectual de los ataques del #7Oct, fue abatido en un bombardeo de Israel (Video)

El “número dos” de la Dirección de Inteligencia del grupo islamista palestino Hamás, Shadi Barud, al que Israel consideraba coautor intelectual de los ataques contra su territorio del pasado día 7, murió en un bombardeo de la Fuerza Aérea, informó este jueves el Ejército israelí.

En un comunicado, el Ejército informó de que tras recibir información de la inteligencia militar y del servicio de inteligencia interior de Israel (Shin Bet) se diseñó un plan para atacar y acabar con Barud, que fue ejecutado por la fuerza aérea.

Según el Ejército israelí, Barud junto con otro de los comandantes de Hamás, Yahya Sinwar, (considerado por Israel como su principal objetivo, al que aún no han conseguido localizar) planificaron la acción contra territorio israelí del pasado día 7 en la que murieron más de 1.400 personas y más de dos centenares fueron secuestradas.

“Barud planeó los bárbaros ataques del 7 de octubre junto con Yahya Sinwar y había servido anteriormente como comandante del batallón de Hamás en Jan Yunis y fue responsable de planificar numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes”, indicó el Ejército.

“Después de esto, Barud ocupó varios puestos en la inteligencia militar de Hamás y fue responsable de la seguridad de la información y hasta hoy era responsable de las relaciones de inteligencia de Hamás”, señala el comunicado militar israelí.

Por otra parte, “aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mataron al comandante del batallón de cohetes de la zona norte de Jan Yunis, Hasan al Abdulá”, indicó un portavoz del Ejército israelí.

“Los aviones de combate de las FDI continúan atacando la infraestructura terrorista de Hamás en la Franja de Gaza, incluidos los centros de mando militar y los puestos de lanzamiento de cohetes”, añadió el vocero.

Jan Yunis es una localidad al sur de la Franja de Gaza que alberga varios campos de refugiados palestinos y en las últimas horas las fuerzas navales israelíes atacaron un puesto de lanzamiento de misiles tierra-aire de Hamás en esa zona.

A su vez, “aviones de combate israelíes atacaron más de 250 objetivos” de Hamás en el último día, lo que incluyó “centros de comando operativo, túneles y lanzadores de cohetes ubicados en el corazón de áreas civiles”, desde donde el Ejército alegó que las milicias han disparado.

Desde que se inició la guerra, hace 20 días, las fuerzas israelíes han matado a una docena de altos cargos de Hamás. EFE

The Israeli Defense Force has announced that they have conducted a Joint-Operation with Shin Bet which has led to the Death of the Deputy Head of the Hamas Intelligence Service, Shadi Barud who is said to have been an Direct Planner of the Terrorist Attack on October 7th against… pic.twitter.com/kJQarCY58p

— OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2023