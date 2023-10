VIDEO: Lady Gaga sorprendió a todos en un show de U2 en Las Vegas y esto fue lo que hizo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

U2 sigue con su exitosa residencia en Las Vegas, con su impresionante espectáculo “The Sphere”, que tiene como protagonista una gigante pantalla LED, donde los fans pueden experimentar sensaciones con las imágenes, sin dejar de lado la música.

Por TN

En su más reciente presentación, se vivió un momento muy especial, con la aparición por sorpresa de Lady Gaga. Los fans festejaron cuando la vieron sobre el escenario y no dudaron en sacar los celulares para inmortalizar dicho momento. “La mujer más audaz y vivaz en cualquier lugar que ella pise. ¡Denle la bienvenida a la divina Lady Gaga!”, fueron las palabras elegidas por Bono.

La cantante estadounidense se mostró, como suele suceder con sus apariciones públicas, con un particular look: campera de cuero, tacones altos, y anteojos de sol gigantes. U2 y Lady Gaga interpretaron algunas canciones. La primera fue “Shallow”, un tema que le dio el Oscar a Mejor Canción por la banda sonora de la película A Star is Born. También interpretaron a dúo “All I Want is You” y “Still Haven’t Found”.

Los Rolling Stones brindaron un show sorpresa en Nueva York con Lady Gaga como invitada

La semana pasada, la legendaria banda inglesa publicó su disco Hackney Diamonds. La estrella del pop participó del evento y se sumó al escenario con los Rolling Stones para hacer “Sweet Sound of Heaven”. El tema tuvo como invitada a Lady Gaga en el flamante álbum.

