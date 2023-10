Amouranth, la sexy streamer estadounidense, tiene nuevo negocio… cerveza con sabor a su vagina

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Hacía un tiempo que no aparecía, pero Amouranth ha vuelto a ser tendencia por una nueva sorpresa. Después de su denuncia al que en ese momento era su novio, su paso millonario a Kick y su caída de la Velada del Año 3 de Ibai Llanos, ahora ha vuelto a generar una locura en redes sociales.

Esto es porque, según señalan algunos medios, habría realizado junto con una marca polaca de cervezas su propia bebida, con un sabor especial y sorprendente. Para la realización de la misma habrían utilizado el propio ácido láctico vaginal de la propia streamer.

Este es el primer paso de Amouranth dentro de la industria de los refrescos y cervezas. La streamer de Kick habría firmado un contrato de colaboración para realizar este producto, el primero en el mundo de este tipo y con el que esperan conseguir grandes ventas.

Amouranth is collabing with a beer company to brew a new flavor using her vaginal yeast pic.twitter.com/ujyTzc9IoH

— Dexerto (@Dexerto) October 26, 2023