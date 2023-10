El VIDEO de una araña saltarina y su exoesqueleto en el canal auditivo de una mujer

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Parece más propio de una película de miedo, pero es lo que le ha sucedido a una mujer en Taiwán. El New England Journal of Medicine ha publicado este jueves el caso de una paciente que acudió al médico por molestias en el oído y descubrió que una diminuta araña saltarina había anidado en su canal auditivo. No es un suceso tan inusual como pueda parecer, pero lo llamativo en este caso es que está documentado en video.

Por larazon.es

La paciente, de 64 años, acudió a una clínica de otorrinolaringología en la ciudad de Tainan tras cuatro días sufriendo lo que describió como un alboroto incesante en el oído. En el primer día de los síntomas, se despertó con la sensación de una criatura moviéndose dentro de su oído izquierdo. Posteriormente, los constantes golpes, chasquidos y crujidos que sentía le provocaron insomnio, hasta que en el cuarto día de sufrir los anormales ruidos buscó asistencia médica.

En el examen físico que le realizaron, se observó una pequeña araña moviéndose dentro del conducto auditivo externo del oído izquierdo. La araña no era el único elemento extraño, dado que a su lado se encontraba su exoesqueleto indicando que había mudado de piel estando en el interior del oído de la mujer. En el vídeo se puede apreciar cómo la araña repara en la presencia del objeto introducido en el oído del paciente en el que ha anidado y mira en dirección hacia la cámara.

Por lo demás, no había daños en el sistema auditivo y los médicos eliminaron la araña y el exoesqueleto mediante el uso de una cánula de succión colocada a través de un otoscopio. De haber sido un insecto más grande, se habría utilizado lidocaína o etanol para matarlo antes de extraerlo, pero no fue necesario. Tras la extracción de la araña y su exoesqueleto, las molestias en el oído de la mujer desaparecieron por completo.

El informe original no señala la especie de araña que se introdujo en el oído de la mujer, pero expertos en arácnidos consultados por el medio Ars Technica indican que se trata de una araña saltarina, salticidae. No es posible precisarlo más con las imágenes, hay más de 6.000 salticidae, pero su diminuto tamaño y el hecho de que mudara la piel apuntan a que se trataba de un espécimen joven.

Jerry Rovner, profesor emérito de biología de la Universidad de Ohio, señala al medio que el que la araña saltarina anidara en el oído de la mujer obedece a que “muchas arañas cazadoras (es decir, aquellas que no viven en redes de captura de presas) buscan un lugar protegido para mudar, ya que no pueden defenderse de los depredadores durante ese proceso” y recuerda que “al igual que el 99,95 por ciento de las más de 50.000 especies de arañas del mundo, las arañas saltadoras no son peligrosas”.