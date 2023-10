Asociación Civil Con la Escuela: Concretar un día de clases no es tarea fácil en Venezuela

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La Asociación Civil Con La Escuela realiza por tercer año consecutivo un estudio cuyo objetivo principal es exponer ante la opinión pública la situación escolar venezolana durante el último trimestre de 2023.

De acuerdo a la encuesta aplicada la primera quincena de octubre, al inicio del año escolar 2023-2024, a través de su programa de monitoreo “Red de Observadores Escolares” en 79 escuelas ubicadas en 7 estados del país, las condiciones de infraestructura de los planteles distan mucho de ser las ideales. Oscar Iván Rose, subdirector de Con la Escuela informa que el 30,37% de las aulas se encuentran en mal estado, al igual que el 53,16% de los pupitres y 30,39% de los pizarrones. Por otra parte, el 41,77% de las escuelas reporta tener los techos en malas condiciones y en similar situación se encuentran los pisos internos con el 36,71%, las puertas en el 35,44% y la pintura en el 48,10% de las escuelas.

Oscar Iván Rose comenta que “en Venezuela se educa con muchas limitaciones y dificultades. Los docentes deben sortear toda clase de obstáculos para concretar un día de clases y a pesar de esto, hacen su mejor esfuerzo para estar presentes en las escuelas y brindar a sus estudiantes la mejor educación posible”.

El informe arroja que entre el año escolar 22-23 y el 23-24 aumentó en un 20,3% el número de escuelas que dejaron de recibir agua potable. “El suministro de agua es un servicio indispensable no sólo para mantener la limpieza y las condiciones mínimas de salubridad sino también para permitir la hidratación de los estudiantes. El 30,37% de las escuelas se ve en la necesidad de suspender actividades escolares por fallas en este servicio. Por otro lado, tenemos que el 54,43% de las instituciones educativas no cuenta con servicio eléctrico o está en malas condiciones, mientras que el 50,63% de las escuelas no dispone de conexión a internet y otro 22,78% lo reporta como un servicio en mal estado. En cuanto al saneamiento: 48,10% de las instituciones educativas no posee baños para el uso escolar y 59,49% de los planteles no posee canalización de aguas negras, o su estado es inservible”, señala el Subdirector de Con la Escuela.

Espacios y Equipamiento

De acuerdo a esta primera encuesta, 55,70% de las escuelas no cuenta con biblioteca o esta se encuentra en mal estado. Un alto porcentaje, 70,89% de la muestra encuestada no tiene aulas de computación, 32,91% no dispone de canchas deportivas y aquellas que las tienen, reportan que 22,78% están en mal estado. El 40,51% de las escuelas no disponen de cocina y 56,96% de los docentes encuestados reportan no disponer de material didáctico, o tenerlo, pero en mal estado.

“Concretar un día de clase en Venezuela no es una tarea fácil, implica lidiar con factores que limitan y pueden influir en el hecho educativo. Para impartir educación de calidad se necesitan maestros y personal docente calificado, además de estudiantes que puedan asistir a clases de manera segura; infraestructura escolar con aulas adecuadas que cuenten con suministro de agua, electricidad, gas doméstico e internet, instalaciones de saneamiento al igual que espacios para actividades al aire libre; material educativo y material didáctico; entre muchos otros elementos. La educación es un proceso complejo con elementos que están interconectados. Todos son igualmente importantes, si alguna de las partes falla o falta, afecta el proceso de formación de los estudiantes y por ende la calidad educativa”, concluyó el educador Oscar Iván Rose.

Nota de prensa