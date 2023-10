Ganó su octavo Balón de Oro y Messi le hizo el regaño del año a Ibai: “Ahora cambia de tema hijo de…” (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

Leo Messi va sobrado. En lo futbolístico y también en lo de manejar entrevistas, aunque diga lo contrario. Lo demostró con Ibai, quien retransmitió la Gala del Balón de Oro en su canal de Twitch y se llevó un troleo épico por parte del argentino, que venía de levantar el galardón por octava vez en su carrera.

Por: Mundo Deportivo

Ibai, que tiene buena relación con Messi e incluso estuvo en su última cena antes de dejar el Barça, fue troleado por Leo Messi desde el primer minuto. No había ni preguntado Ibai, que solo había felicitado, cuando Messi dijo que “estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que mostraste los mensajes y lo hiciste todo público. No te voy a contestar más ahora. No tienes privacidad”. Rápidamente Ibai se intentó justificar diciendo: “¡Lo borré! ¡Lo borré!”.

“Te contesté bien, de buena honda y vos lo enseñáis delante de todos”, dijo Messi, mientras Ibais seguía asegurando que “lo pixele cuando me dijiste vuelvo tal…”. “Sí que lo dijiste. No lo mostraste pero lo dijiste. Lo que habías puesto. La próxima no te contesto más”, insistió.

Rápidamente Ibai intentó conducir la conversación para otro lado preguntando como se sentía por ganar su octavo Balón de Oro y Messi culminó su troleo de la forma más inesperada: “Mira como cambia de tema el hijo de puta…”, pasando a esbozar una gran carcajada que confirma el buen rollo entre ambos.