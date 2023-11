Astronautas de la Nasa inician caminata para tareas de mantenimiento en la EEI (Video)

Las astronautas de la NASA Jasmin Moghbeli y Loral O’Hara iniciaron este miércoles una caminata espacial para realizar tareas de mantenimiento en los sistemas de comunicaciones y en los paneles solares de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Tal como estaba previsto, las dos astronautas, integrantes de la actual Expedición 70 en el laboratorio orbital, salieron enfundadas en trajes espaciales a las 8.05 horas del este de EE.UU. (12.05 GMT) e iniciaron unas labores de trabajo que les ocupará unas siete horas.

En la que es la primera caminata espacial para ambas, Moghbeli, cuyo traje cuenta con franjas rojas para una mejor identificación, y O’Hara extraerán hoy una caja llamada Grupo de Frecuencia de Radio de una antena de comunicaciones de la estación.

Luego reemplazarán una juntura giratoria de un panel solar que permite que éste gire y pueda seguir orientado hacia el Sol mientras la EEI orbita la Tierra.

Today's spacewalk is underway! @AstroJaws (in the spacesuit with red stripes) and @LunarLoral (in the spacesuit with no stripes) will make maintenance upgrades to the @Space_Station for about 6.5 hours. pic.twitter.com/vYsX9RBaLn

— NASA (@NASA) November 1, 2023