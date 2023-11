Daniel Sancho ha intentado pagar dos veces para salir de prisión

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La vida de Daniel Sancho se truncó a principios del mes de agosto, cuando confesó la autoría del crimen de Edwin Arrieta. Desde entonces, el joven chef de 29 años permanece ingresado de forma provisional en la cárcel de Koh Samui, a la espera de que se celebre el juicio que determine su grado de responsabilidad en el asesinato del cirujano colombiano y su destino final. Pende sobre él la amenaza a una condena a muerte, aunque tampoco le parece una buena alternativa una vida perpetua entre rejas en una prisión tailandesa. Esto es lo que le ha llevado a recurrir hasta en dos ocasiones al dinero para tratar de eludir su destino, tal y como acaba de revelar su nuevo abogado para sorpresa de todos.

Hasta ahora no se había conocido que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo haya querido pagar la fianza que le libraría de su estancia preventiva en la cárcel. Las condiciones entre rejas son deplorables, pero él decía estar “tranquilo” cuando ingresó. Quizá trataba de restar hierro a su situación, para no hacer sufrir a sus seres queridos. Pero en realidad no quiere estar ahí y ha tratado lo imposible para recuperar su libertad, queriendo pagar la correspondiente fianza, como así ha descubierto el letrado Grit Sudthanom. Eso sí, la justicia tailandesa ha frenado sus pretensiones de raíz, dejándole claro que no podrá eludir su encarcelamiento.

“Sé que Daniel Sancho ha intentado dos veces pagar una fianza, pero la Corte de Koh Samui se lo ha negado”, explicaba el abogado que se ha sumado al equipo de defensa del joven. Aunque no hayan querido facilitarle la libertad, este órgano judicial de Tailandia sí que accedió a retrasar la vista en la que se le leían los cargos que la Fiscalía planteaba contra él, los delitos a los que deberá hacer frente ante el juez. Aludió a la falta de comprensión del idioma y a su derecho a tener presente a un traductor que le aclarase todas las dudas. Algo que hizo junto a su nuevo abogado, con el que en realidad no quiere tener ningún trato.

Se le ha asignado a Daniel Sancho un abogado tailandés de oficio, pero él se niega a recibirle en prisión y tener un vis a vis para ponerse al día y afrontar su defensa. “Puedo ir a verle en cualquier momento, pero él por ahora no quiere. Él no quiere hablar con la defensa. No sé si es una estrategia de un abogado español”, declaraba Grit Sudthanom para ‘En boca de todos’. Tan solo se ven las caras cuando está el juez presente, como así sucederá de nuevo cuando tengan por fin traductor. Pero parece que no le dan ninguna importancia, al trabajar de oficio, pues sería el tercero que alista a sus filas, tras la salida atropellada de sus antecesores en el puesto.

Tampoco lo ha puesto más fácil Rodolfo Sancho: “Con su padre he tenido mínimo contacto, pero sí he hablado con su asistente. Puedo declarar que Daniel Sancho se mantiene calmado y tranquilo”. Y eso que en el horizonte judicial está la amenaza de una pena de muerte que, según el abogado de oficio tailandés de Daniel Sancho, será difícil de eludir. El hecho de que la investigación policial y la Fiscalía tengan claro “el asesinato premeditado y ocultación del cadáver” de Edwin Arrieta. “No ha declarado nada, ni siquiera a su propia defensa. Hay que esperar al día 13 para saber si va a responder a las acusaciones. El crimen se ha cometido en Tailandia y la víctima además no es española, por lo que se juzgará en Tailandia”. Con sus leyes, lo que incluye la posibilidad de una condena a muerte si es declarado culpable.