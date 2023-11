Popovich: Wembanyama lo tiene todo para ser una superestrella con el tiempo

Posteado en: Deportes, Titulares

Gregg Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs, repasó este miércoles la actualidad de la NBA, en una videollamada con varios medios a la que asistió la Agencia EFE, y destacó el potencial del prodigio francés Victor Wembanyama.

“Lo tiene todo para ser una superestrella con el tiempo”, aseguró el técnico.

Curiosamente, lo que más le sorprendió del joven escogido por el equipo texano como número uno del último draft no fue dentro de la pista.

“Lo primero que vi es que sus padres hicieron un gran trabajo: es uno de los chicos de 19 años más maduros que he conocido. Su carácter es increíble, su perspectiva del mundo es muy madura, entiende quién es y se siente cómodo en su piel. Sabe que hay mucha expectación en torno a él. Es algo que ignora, sabe que tiene trabajo que hacer”, manifestó.

“Muchos tienen talento, pero aquellos que acaban siendo superestrellas tienen algo que los demás no tienen. Es algo que está en su mente. Tienen carácter, confianza en si mismos, una disciplina única, fundamentos excelentes, pueden competir y son perseverantes día tras día y año tras año. Siguen un camino que les permite ser excelentes, eso es lo especial, ese carácter único, y no se encuentra en cada jugador”, añadió.

Wembanyama y los Spurs (2-2) se enfrentarán de nuevo este jueves a los Phoenix Suns, a quienes remontaron en su partido del martes en los últimos instantes (114-115), y el domingo recibirán a los Toronto Raptors en un encuentro que podrán disfrutar los espectadores europeos sin tener que trasnochar (comenzará a las 14.30 de San Antonio, 21.30 CEST).

Sobre el estilo de juego y la posición en la que cree que Wembanyama se desarrollará de mejor manera, Popovich no tiene prisa.

“En este momento estamos en modo de observación, no sabemos aún cómo va a ser su juego. Sus habilidades naturales creo que son muy amplias. Tenemos que ver en qué es más efectivo, si es posteando, en transiciones, si puede ser un jugador de perímetro. Verle es la mejor manera de saber dónde se ajusta mejor y cómo puede aportar más al equipo”, apuntó.

El tiro exterior sí parece algo esencial para su desarrollo, pero sobre todo la defensa no se negocia.

“Le estamos dando libertad para tirar triples y aprender cuándo es un buen momento para lanzar y cuando no, si es un buen tiro y no. La defensa es obligatoria y se lo vamos a exigir siempre. Sabe lo que le pedimos y lo que es necesario para defender en la NBA. Ese es el énfasis que más estamos poniendo”, comentó.

Una oportunidad para Becky Hammon

Popovich apostó hace años por Becky Hammon para ser técnica asistente de sus Spurs y por eso destacó su valía como entrenadora de la NBA, una oportunidad que todavía no ha recibido la doble campeona de la WNBA dirigiendo desde el banquillo a Las Vegas Aces.

“Sigo a Becky, la amo, hablamos mucho. No podría estar más feliz por ella y su familia, las Aces de Las Vegas, es una entrenadora fantástica, una mujer fantástica. Competitiva como la que más y alguien que te encanta tener cerca”, resaltó.

Sobre una futura oportunidad en el deporte masculino como entrenadora principal, Popovich fue tajante: “Espero que la NBA se haya dado cuenta de lo que está haciendo porque es indudablemente espectacular. Creo sin duda que habrá equipos que la tendrán muy arriba en la lista de candidatos para el futuro si es lo que ella desea”.

Preocupado por el conflicto en Gaza

Popovich es una de las voces más respetadas de la NBA, también cuando se trata de hablar de temas sociales o políticos, y el técnico de los Spurs lamentó la situación del conflicto en la franja de Gaza.

“Sólo espero que podamos encontrar algo de liderazgo porque creo que es lo que está faltando. La percepción que todos tenemos es que los argumentos para ir a pelear son siempre la historia y todos tienen algo para aplicar, pero en algún momento ese círculo vicioso tiene que parar, en algún momento alguien tiene que tener la integridad de decir que se empiece de cero, de alguna manera la historia tiene que ser puesta al margen”, reflexionó.

En este sentido, Popovich consideró que los líderes deberían sentarse a hablar.

“Me resulta difícil comprender cómo toda esa gente que está en posiciones de tomar decisiones tienen hijos y tienen nietos. Me gustaría ver a los líderes entrando en una habitación y que no salieran hasta que no tengan una solución. Suena simplista, pero alguien tiene que tener ese coraje, y no lo veo”, dijo.

“Es trágico, confuso, no tenemos una respuesta. Mucha gente está tratando de solucionar esto por décadas y no sucede nada. Hablar sobre ello es importante porque si no pasará y no despertará atención. No sé cómo se resuelve, me gustaría tener una respuesta, pero duele ver el horror que Hamás cometió y ahora siento lo mismo cuando veo las bombas caer matando niños y civiles en Palestina”, sentenció.

EFE