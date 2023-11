Horror en las alturas: Se quedó dormido antes de despegar y su bolso explotó en pleno vuelo hacia Florida (VIDEO)

El pasado 30 de octubre en el aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, la mochila de un pasajero explotó en cabina provocando un pequeño incendio en el vuelo 1401 de la aerolínea JetBlue con destino Florida.

Por La Vanguardia

Así lo explicaba Jimmy Levy, concursante de la temporada 18 de American Idol, que ha relatado en redes sociales el aparatoso accidente que protagonizó con su mochila justo antes de que el vuelo despegara.

La explosión. Según explica, en su Instagram, se había quedado dormido antes de que el vuelo despegara cuando notó algo extraño: “Me despertó una repentina y aterradora ola de calor, que aparentemente se disparaba hacia mi cara. De inmediato, abrí los ojos y noté mi mochila, que inicialmente estaba escondida debajo de mi asiento, ahora en una bola de fuego que explotaba y flotaba”.

On Monday I faced one of scariest moments of my life. Right after falling asleep pre-takeoff on my flight back home to South Florida from New York, I was jolted awake by a sudden and terrifying wave of heat, seemingly shooting towards my face. I immediately opened my eyes and… pic.twitter.com/9Zf1pAEBjH

— Jimmy Levy (@JimmyLevyMusic) November 1, 2023