“Fue un tsunami de desgracia”: Actor Michael J. Fox reveló que casi pierde una mano por esta razón

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

El actor Michael J. Fox estuvo a punto de perder una mano por una infección, así lo reveló en entrevista con la revista Town & Country.

Por El Diario NY

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

“Mi mano se infectó y casi la pierdo. Fue un tsunami de desgracia”, dijo a raíz de una grave lesión sufrida en un brazo, lo cual derivó en una infección.

Fox también mencionó lo peligroso que resulta el Parkinson, la incurable enfermedad que padece, pues varias veces fue la causa de sufrir caídas fuertes. Por ello, aclaró que, si bien este mal no era directamente una causa de muerte, sí entraña demasiados riesgos.

“Las caídas son una gran causa de muerte en el Parkinson. Caerse, aspirar comida o contraer neumonía, son todas estas formas sutiles que te afectan. No mueres de Parkinson, mueres con Parkinson, así que he estado pensando en eso y no voy a cumplir 80. No voy a cumplir 80“, recalcó.

Sin embargo, no se siente aterrado por la idea de morir, pues, aunque no le agrada la posibilidad, tampoco se siente agobiado.

“Un día me quedaré sin gasolina. Un día simplemente diré: ‘Hoy no sucederá, no voy a salir hoy’. Si eso pasa, me lo permitiré”, compartió en la charla.

Lea más en El Diario NY