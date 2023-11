Nintendo confirmó que hará una película live-action sobre “The Legend of Zelda”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Después de años y años de rumores, Nintendo al fin confirmó que hará una película de The Legend of Zelda, una de las franquicias más populares en la historia de los videojuegos. Lo más sorpresivo, eso sí, es que la producción será live-action. Es decir, con actores reales. Si bien la especulación sobre un filme de Zelda creció tras el éxito de Super Mario Bros. La película, la mayoría pensábamos que, en caso de hacerse realidad, volverían apostar por el formato animado. No será así…

Por Hipertextual

Nintendo, por fortuna, ha compartido otros detalles clave sobre la película live-action de The Legend of Zelda. Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia, se involucrará directamente en el proyecto como productor, un puesto que ya ocupó en el largometraje del plomero.

Sin embargo, no estará solo. Lo acompaña Avi Arad, reconocido productor de cine de superhéroes. En su historial se encuentran algunas de las películas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin ir más lejos, su productora, Arad Productions, participó en la trilogía de Spider-Man con Tom Holland. Curiosamente, no será la primera vez que colabora en un filme basado en videojuegos, ya que trabajó junto a PlayStation Productions en Uncharted.

¿Cuándo se estrenará la película live-action de The Legend of Zelda? Tendrás que ser paciente, ya que el propio Miyamoto comentó, a través de Twitter, que les tomará tiempo terminarla. De hecho, parece que todavía no eligen a los actores protagonistas.

