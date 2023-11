“No estaba loco”: El Prieto estremeció las redes al hablar de la muerte de su amigo Canserbero

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El venezolano Arvei Angulo Rivas, reconocido bajo el nombre artístico de El Prieto, habló con franqueza sobre la muerte de su amigo y colega, el rapero Tyrone González, apodado Canserbero, quien murió de forma violenta el 20 de enero de 2015 en unas residencias de Maracay, estado Aragua.

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

lapatilla.com

A continuación, el mensaje íntegro de El Prieto:

“Dejo comunicado claro y raspado, sin pelos en la lengua, la muerte más dura que tuvo CAN fue la falsedad de la cultura HIPHOP VENEZOLANA en VIDA, cuando lo dejaron solo, esa misma FALSEDAD llevan años aplicándomela A MI, pero recuerdan que soy el tiburón en este océano, yo me tuve que calar su desahogo su tristeza, junto a sus lágrimas, pero lo que me gusta es que, mientras pasaba eso, estaban sus primos alrededor junto a su DJ y productor.

Necesito que por favor paren de DECIR que el BLANCO se tiró, que se quitó la vida, basta de hacer esta vaina por LIKE Y VIEW, repito, no estaba loco, ni era esquizofrénico, ni tenía ninguna enfermedad de nada, porque una persona que está loca no me va contar ‘tengo estos show en ARGENTINA, PANAMÁ ,MEXICO, con una firma gigante con una compañía en BARCELONA hago estas giras, me voy a vivir a BARCELONA’, un chamo lleno de sonrisas sueños con metas, que yo lo REGAÑABA porque él no sabía quien era, y yo diciéndole ‘mano, es tu momento, explótala’; un tipo que se murió sin saber quién era en el mundo del HIPHOP.

Por favor, van a engañar a los gafos, yo estoy dentro de la película, les voy a pedir un favor, necesitan llamar al GOBERNADOR de ARAGUA en ese momento y ALCALDE de MARACAY, ya que CAN le negó varios shows en reiteradas oportunidades por la ignorancia de la gente que, al tú cantar en una tarima gubernamental, de una te tachan de un partido político, por eso no lo hizo.

SOMBRA, necesitas dar tu punto de vista, ya que fuiste quien pintó el baño donde supuestamente le dieron las puñaladas a CARLOS.

Estas son las cosas cuando eres RAPERO, como Can leía LIBROS, entonces era un esquizofrénico, así lo vendieron ante él mundo. Como yo soy del barrio más candela, entonces a mí me fueran puesto ‘cayó abatido’, porque era un delincuente. Si fuera sido yo el muerto, por ser negro de barrio marginado, ni reabren el caso.

Recuerden no le tengo miedo a nada ni a nadie, SI MUERO ES CON LA VERDAD, COMO MURIÓ JESUCRISTO, ahí les dejo el caso abierto de nuevo, yo no MIENTO.”