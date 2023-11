Ayudó a la gente durante las lluvias y aun así lo destituyeron del cargo de director de una escuela en Falcón… ¿por qué?

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

El municipio Federación en el estado Falcón ha vivido las dos últimas semanas de fuertes lluvias que causaron inundaciones en los sectores de la parroquia Agua Larga. Esto generó la activación de las comunidades para ayudarse entre sí, situación que desencadenó, paradójicamente, en una persecución política.

Irene Revilla // Corresponsalía lapatilla.com

Habitantes de Agua Larga explicaron a lapatilla.com que el director de la Unidad Educativa Rafaela Paredes de Sierra fue sacado de su cargo por ofrecer a la institución como centro de acopio y ayudar durante las lluvias, así como también por negarse a llenar la lista del 1×10 para la consulta sobre el Esequibo.

Este lunes 13 de noviembre, profesores, estudiantes, representantes y la comunidad en pleno, cerraron la institución hasta que no se solucione la destitución del profesor Manuel Atacho. Los representantes y estudiantes dieron un discurso, entre los que está el joven Stiven Yajure de 5to año de bachillerato, quien afirmó que la institución no puede tenerse como un sitio político, porque ese lugar es para estudiar.

Habitantes de la zona informaron que las lluvias empezaron entre el 22 y 23 de octubre, y dos días después se empezaron a desbordar las quebradas. Además, hubo daños en las bordas de las represas de la zona, por lo que el agua inundó el sector María Díaz, donde se dañaron viviendas. La fuerza del río arrastró animales y dañó completamente las tuberías de agua potable.

“La gobernación ni la alcaldía se han hecho presentes. La tubería del agua la arreglamos nosotros mismos para poder tener agua potable. Todos los pueblos quedaron bajo el agua, muchos quedaron incomunicados que no había modo ni de llevarles un plato de comida. Cuando comenzaron a bajar los niveles de agua, se dejaron motos en las zonas enmontadas por si se necesitaba sacar a alguien de algún caserío”, dijo un vecino de la zona que es maestro y prefirió no identificarse.

Los caseríos Guajiro, Agua Larga, Taparoy, El Balcón, La Cometa, Algodones, La Escalera, La Meseta, Dan Rafael, El Yabito, El Paraíso, entre otros pueblos del municipio Federación, fueron afectados completamente. No hay vías de acceso, y quienes logran pasar, atraviesan las quebradas. En algunos pueblos usan motos y las dejan en los caseríos cercanos para mover a quien lo necesite. También hicieron columpios con ayuda de los árboles grandes para saltar las quebradas.

Según cuentan los habitantes de las zonas afectadas, la primera quebrada sale de Sabanita y se une a unas 11 quebradas. El cauce es muy angosto para tanta agua que ingresa al canal. Ante esta emergencia que los tenía incomunicados, sin agua, sin luz, sin alimentos y sin medicamentos, el pueblo de Federación se unió y abrieron varios centros de acopio en distintos municipios para recibir alimentos, medicamentos y ropa seca, logística que no fue “bien vista” por el gobierno regional y municipal. Por eso fueron tras el cargo del director del colegio de la zona, quien además fue el que organizó todo el trabajo para llevar ayuda a los más necesitados.

“En Agua Larga se hizo un centro de acopio en el Liceo Rafael Calles Sierra para recolectar alimentos, medicinas, ropa y otros insumos para los damnificados. Se hizo una jornada de salud para los habitantes de las zonas afectadas, sobre todo para atender a las personas encamadas y quienes no pueden salir de los pueblos. Protección Civil vino dos veces con la Cruz Roja, pero acudieron a levantar las alertas de cómo están las comunidades. La Cruz Roja no atendió el ambulatorio, la alcaldesa no apoyó a la gente. Eso le molestó al gobierno, porque dicen que estamos haciendo política, pero hemos llegado a esas comunidades para ayudar gracias a las personas solidarias que han dado donativo”, dijo el docente.

Desde la elección Primaria, donde ganó con una gran ventaja María Corina Machado, ha habido una persecución política en contra de los que trabajaron en el proceso y en la gente que participó.

“Nos negamos a hacer el 1×10, lo que causó molestia a la alcaldesa y al distrito escolar de Federación y destituyeron al director, pero nos paramos y alzamos la voz, porque la alcaldesa no tiene poder en eso. Además, el profesor Manuel no ha tenido faltas, pero ellos aclararon que los están destituyendo, porque no es afecto al gobierno, votó en la Primaria y se negó a llenar el 1×10 para la consulta por el Esequibo”.

Las comunidades del municipio Federación están unidas para rescatar sus espacios e impedir que se politice la educación, por lo que recogerán firmas para quien tome las riendas de la institución, tenga los conocimientos académicos y el aval de la comunidad para representar a la institución.