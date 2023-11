Carlos Ochoa: La transición está en marcha

Posteado en: Opinión

Revisando en esa especie de registros akhásicos que es internet nos encontramos con las declaraciones de Chávez en 2004 y 2006 respecto al tema del Esequibo, que han sido ampliamente comentadas por considerarlas una ilegal e inconstitucional decisión de un presidente que no tenía facultades ni aprobación de nadie para contravenir la ruta marcada por la diplomacia venezolana y guyanesa desde 1966 con el vigente acuerdo de Ginebra, el tema es que para ese momento Nicolás Maduro se desempeñaba como Canciller de la República y no dijo ni pío, por lo que su inesperado nacionalismo cuando el viento no le es favorable sorprende, en vista que no sólo contradice la política diplomática de Chávez con respecto a la disputa por el Esequibo, sino que sin disculparse por ese exabrupto y con cara de tabla convocó a un referéndum que nadie estaba exigiendo ni deseando porque como puntualiza María Corina, la soberanía no se consulta se ejerce.

A pesar de la colosal campaña en los medios controlados por el estado y los aliados privados, los sondeos de opinión reflejan muy poco apoyo e intención de participación, ni siquiera la ayuda de algunos integrantes de la vieja coalición opositora, jubilada por el resultado de las primarias ha logrado despertar interés, la denuncia de padres y representantes en las escuelas en donde se hace campaña y se piden firmas es un indicio de lo que va a ocurrir en todos los espacios de la administración pública y a los empobrecidos venezolanos que reciben la bolsa clap y los “fabulosos” bonos, este momento político se parece más al referéndum de 1957 convocado por el dictador Marcos Pérez Jiménez para mantenerse en el poder que a lo que pretende, con las consecuencias que todos recordamos en la fecha del 23 de enero.

Una consulta al país de un tema tan delicado y sensible, sobre el cual los venezolanos no tenemos ninguna duda, como los derechos que nos asisten históricamente en el territorio Esequibo, es otro acto de irresponsabilidad del chavismo madurismo.

Los intereses de Maduro en ese sentido apuntan a tratar de fortalecer un liderazgo de capa caída, utilizando un falso patriotismo que sin importar las cifras irreversibles que ofrezca el CNE van a tener una escueta participación, principalmente porque hace rato que es minoría y no encuentra como solucionar los problemas del país que agobian a la mayoría.

Pero el asunto va más allá, se trata de un problema de sobrevivencia a lo interno del PSUV, que lo percibe incapaz de construir un relato coherente y sobretodo capaz de detener a ese huracán en que se convirtió María Corina Machado con una oferta de cambio que tiene esperanzado a la mayoría descontenta de todos lados, esa fragilidad de Maduro que no pudo detener el evento de la Primaria por haber acordado con los Estados Unidos la relajación de sanciones a cambio de no sabotearla es un avance importante para la nueva coalición liderada por la señora Machado y un retroceso para el autoritarismo madurista que ahora se encuentra en una posición de ceder levantando la ilegal inhabilitación a la candidata del cambio o trancar el juego a lo cubano.

Si es cierto lo del plazo que le dieron a Maduro para que deje sin efecto la inhabilitación a María Corina, se puede hacer otra lectura del fulano referéndum, o bien cumple con los Estados Unidos y obtiene más recursos vía relajación de sanciones y acceso a fondos bloqueados, así como la libertad de Alex Saab que constituye la joya de la corona, o como el cuento de la ranita y el escorpión le es fiel a su naturaleza y se ahoga en medio del río, lo cual es poco probable porque si bien ha demostrado que no tiene vocación de mártir, los poderes de súper bigote ya no asustan o meten menos miedo y si cumple puede pasear al barranquillero como reina de carnaval y hacer méritos para el futuro, en una nueva etapa de negociación en donde los Estados Unidos le quiten el cartelito con la recompensa y pueda quitarse esa espada de Damocles que pende sobre su humanidad y vivir el exilio dorado al cual aspiran todos los mandatarios autoritarios una vez que son desalojados del poder.

Por supuesto que no tenemos una bola de cristal en donde ver lo que sucederá o no, pero lo cierto es que Venezuela aspira a una nueva etapa y está en marcha una transición que traerá prosperidad y bienestar para todos, en la medida que recuperemos el valor del esfuerzo, porque ya basta de sacrificios revolucionarios, luto y despedidas.