Servicio Secreto salvó a nieta de Biden de un intento de robo

La capital de EEUU ha experimentado un aumento drástico en los robos y hurto de vehículos este año

Agentes del Servicio Secreto asignados para defender a la nieta del presidente Biden abrieron fuego el domingo por la noche contra un grupo de personas que intentaban irrumpir en un automóvil del Servicio Secreto sin distintivos en Washington, DC, dijeron funcionarios.

Por NY Post

Traducción libre de lapatilla.com

Los agentes que protegían a Naomi Biden estaban con el hombre de 29 años en el vecindario de Georgetown el domingo por la noche cuando atraparon a tres personas intentando irrumpir en un vehículo del Servicio Secreto estacionado y sin identificación en el área, dijo un funcionario policial a Associated Press.

El grupo fue sorprendido rompiendo una ventana de la camioneta, lo que provocó que un agente abriera fuego.

Nadie recibió disparos y el grupo huyó rápidamente del lugar en un carro rojo, dijo el Servicio Secreto en un comunicado.

La agencia emitió un boletín regional a la policía para que estén atentos al vehículo sospechoso.

Our preliminary statement on the weapon discharge following a break-in to a Secret Service vehicle. Two to Three possible suspects fled the scene in a vehicle and a regional bulletin has been issued to supporting units. @DCPoliceDept are investigating the incident. pic.twitter.com/lECykumT2s

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) November 13, 2023