Big Joke, más duro que nunca contra Daniel Sancho: “No tiene escapatoria”

El caso del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia y la confesión de Daniel Sancho de ser autor de su fallecimiento supuso un boom mediático que continúa coleando tres meses después. Especialmente después de que el joven se declarase el pasado 13 de noviembre como “no culpable” de las acusaciones que se mantienen contra él, especialmente por el punto en el que se afirma la premeditación del crimen y los motivos que aducen para contextualizar el crimen. En medio de este conflicto de versiones encontradas, Big Joke, el policía tailandés que se ha encargado del caso y que ha cobrado una gran popularidad internacional, buena y mala, ha concedido una entrevista en exclusiva a Ana Rosa Quintana y su programa ‘TardeAR’. Sus declaraciones han sido muy duras a la hora de valorar las acciones de Daniel Sancho, pues llega a sentenciar que “no tiene escapatoria”.

Lo primero que ha querido dejar claro es que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo“va a pasar aquí mucho tiempo”. Una conclusión a la que llega tras dibujarse la estrategia de su defensa de cara al inminente juicio, la cual considera inadecuada si lo que busca es salvarse de la pena de muerte o cumplir su condena en España. “Le aseguro que no lo devolveremos a España”, ha sentenciado el controvertido agente, que lo ve muy claro: “Si el delito se comete en Tailandia, el acusado debe ser procesado primero aquí”. Y, según él, el hecho de negar los cargos tan solo dificultaría sus pretensiones legales: “La mayoría de los condenados a pena de muerte confiesan para reducir su condena y pedir cadena perpetua”, reconoce.

“Lo mismo pasa con el rey: mostrar misericordia al convicto por buena conducta para reducir su castigo”, recalca Big Joke, que cree que Daniel Sancho se está poniendo piedras en el camino al no declararse culpable, pues no podría acceder al perdón del rey tailandés. Pero también por haber cambiado su actitud y su discurso con el paso del tiempo, como así mismo ha recordado el policía: “No estaba arrestado. Fingió su inocencia cuando fue a la comisaría para denunciar que su mejor amigo, Edwin Arrieta, había desaparecido”. Fue entonces cuando le dieron comodidades para que él se sintiese seguro, como un móvil o comida a su antojo. Pero pronto comenzó la investigación y él estaba en el foco: “Teníamos que buscar pruebas para investigarlo. Después fue cambiando su testimonio. Sabíamos que había sido él, pero no sabíamos dónde estaba el cadáver hasta que inspeccionamos la habitación, donde había muchas manchas de sangre”, desvela detalles hasta ahora desconocidos.

Pero Big Joke no solo ha valorado el horizonte judicial que se le dibuja a Daniel Sancho o cómo fueron los inicios de la investigación. También ha opinado sobre la estrategia que están llevando a cabo desde su equipo de defensa: “Creo que Daniel Sancho dio ese testimonio porque no tenía un buen abogado que le aconsejara. Si lo tuviera no hubiera confesado y hubiera tenido otra estrategia”, considera. Pero el joven cambió de representantes legales y los actuales parece que tampoco cumple sus propias expectativas: “El abogado no es el mejor del país, porque desde nuestro punto de vista no tiene suficiente dinero para contratar a uno que luche por él en este caso”. De ahí que espera que el joven termine recibiendo “un duro castigo”, porque “si sigue negando el delito será condenado a muerte”, sentencia.