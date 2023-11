Latin Grammy, o el último despecho de Shakira: las mujeres facturan

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Lola Flores, Camarón, Carmen Amaya, la Niña de los Peines, Manolo Caracol, Enrique Morente, Paco de Lucía… La noche fue para ellos. Para el quejío, las palmas por bulería, el zapateo de los tablaos y la inmensidad del flamenco. También para «la más grande», para Rocío Jurado, que abrió la gala de la 24ª edición de los Latin Grammy con su eterno «Se nos rompió el amor», a través de la voz de Rosalía. La artista, nominada a Grabación del año por «Despechá», fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a una ceremonia que se extendió durante tres horas en el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes). Una velada con acento andaluz y que rindió de forma constante y categórica a una música «de pureza, de arte, categoría y paladar, pero muy difícil, que no es de mayoría como otras, pero sí de categoría», definió Niña Pastori, quien se alzó con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Flamenca, por su disco «Camino».

larazon.es

Antonio Banderas así lo resumió: «Sevilla es una tierra fértil para la creación artística, la tierra de Lorca, de Machado, de Velázquez, de Picasso, de Falla, de nuestro querido Paco de Lucía y de tantos otros. Andalucía es un pentagrama en el que se puede escribir la canción de tu vida». En este sentido, el escenario supo aunar el arte gótico y mudéjar del Alcázar de Sevilla con el barroco de la Plaza de España, o con lo morisco y renacentista que se extiende bajo el Giraldillo. Un contraste, por tanto, de culturas, concepto que se expandió hasta la saciedad durante la gala de los Latin Grammy.

Lo de anoche fue un homenaje a la música latina, a la cantada español y a la iberoameriana: a la música urbana, al rap, al rock, la salsa o el jazz. El escenario se convirtió en una auténtica fiesta donde cupieron todos los estilos, ritmos y géneros. También actuó Alejandro Sanz, que deleitó al público con su icónico, histórico y reconocido tema de «Corazón partío». Lo hizo rodeado de bailarines ataviados con motivos folclóricos y flamencos, así como se subieron al escenario otros artistas como Ozuna, Carín León (ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Norteña por «Colmillo de leche»), Sebastián Yatra, Manuel Carrasco junto a Camilo, o Juanes. Una de las actuaciones más esperadas vinieron de la mano de Peso Pluma y Eslabón Armado, que por primera vez coincidieron en un directo para interpretar un tema que, desde que salió a la luz, rápidamente se hizo viral tanto en Latinoamérica como en España: «Ella baila sola».

Pero, si hemos de destacar uno de los directos de la noche, se han de nombrar a Shakira y a Bizarrap. Ambos fueron galardonados con el Latin Grammy a Mejor Canción Pop y a Canción del Año, por la sesión que realizaron juntos y que causó un auténtico fenómeno en redes sociales: con este tema, Shakira lanzaba guiños hacia su ruptura con Piqué, una situación que generó más canciones, que acaparó el interés de su público y de gran parte de las redes sociales. «Hubo mucho trabajo detrás de este tema, Shakira pudo expresar lo que sentía, y eso es lo más importante», comentaba Bizarrap al recibir el premio, mientras que su compañera se expresó con tapujos: agradeció a sus compañeros, a su público latino, pero también al español, el cual «ha estado acompañándome en las buenas y malas, en momentos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Ni un solo día han dejado de darme cariño y apoyo», explicó. Ambos interpretaron dicha canción durante la ceremonia, en una de las actuaciones más espectaculares: Bizarrap se hizo con su mesa de mezclas, y tras actuar con Milo J culminó junto a la de Barranquilla. Esta última, además, actuó previamente con «Acróstico», una canción dedicada a sus hijos, quienes también entonaron parte del tema. Una interpretación que, al menos eso pareció, le pudo servir de anestesia al dolor y al despecho. A sus hijos, decía la artista, «les he prometido que voy a ser feliz, que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen, así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir, la canciones que voy a escribir, las giras que voy a hacer. Como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro».

De Lafourcade a Pausini

Otra de las grandes categorías de la noche, la de Grabación del Año, recayó sobre Natalia Lafourcade. La artista, que competía con Shakira, Rosalía, Alejandro Sanz y Danny Ocean o Pablo Alborán, se hizo con el valorado galardón. No llegó al escenario a recibirlo, pues la artista venía de camino de hablar con la Prensa, que se encontró durante toda la gala en una sala a unos minutos del lugar de la ceremonia. Dicho encuentro con los medios de Lafourcade se producía con motivo de otros premios con los que se alzó la artista: Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Cantautor. Todo ello, gracias a «De todas las flores», título tanto del disco como de la canción premiada, y con el que Lafourcade se sumaba a la larga lista de mujeres galardonadas y reconocidas de la velada.

«¡No puedo creer que el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana lo tenga una mujer!», celebraba Karol G, quien también ganó la estatuilla por «Tqg» (junto a Shakira) a Mejor fusión/interpretación urbana. Y, por último, y para nada menos importante, Laura Pausini, la Persona del Año 2023, seleccionada por la Academia Latina de Grabación. La artista actuó, y recibió un homenaje en mayúsculas, así como destacó «la importancia de las mujeres en el mundo de la música». «Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada, no solo por tener el gran placer de cantar en español, pero sobre todo porque desde aquel día me he sentido adoptada por todos ustedes como una hija, una hermana, una persona de vuestro entorno familiar. Gracias», aseguraba emocionada Pausini. En definitiva, flamenco, folclore, heridas cerradas, ritmos, variedad, pluralidad, arte y empoderamiento femenino. Que viva la música latina y en español.