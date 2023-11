Shakira: He prometido que voy a ser feliz, en el pasado ya no hay nada

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

La cantante Shakira recibió el Grammy Latino a mejor canción del año, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, junto al productor Bizarrap, recogiendo el galardón de manos del futbolista Sergio Ramos y reconociendo que ha prometido a sus hijos “ser feliz” porque “en el pasado no hay nada”. “Este premio va para mis hijos, que les he prometido que voy a ser feliz y van a tener una mamá que va a reír con toda su risa. Se lo merecen y ya pienso en las canciones y giras que voy a hacer: en eso pienso. En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”, ha apuntado.

Por larazon.es

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Antes de subir a por el premio, Ramos –exfutbolista del Real Madrid y ahora en el Sevilla– ha anunciado el premio de una categoría en que “los cracks son los que crean temas que suenan por todo el mundo”. “En el fútbol las emociones más intensas se logran con un golazo y en la música lo hacen los canciones”, han completado Ramos y Laferte. Shakira ha sido otra de las grandes protagonistas de la gala junto al productor argentino Bizzarap. Primero, ambos han recogido uno de los premios más tempraneros –el de mejor canción pop– y Shakira ha recordado tanto a su tierra natal, Colombia, como España.

“El público español me ha acompañado en los buenos y malos momentos, en los difíciles y duros, y en ningún momento han dejado de darme cariño”, ha dicho. Posteriormente, han tenido una actuación –antes han sonado otras dos canciones de Bizarrap, con Milo J y una particular versión de “Quédate”-– conjunta, con su ya famoso tema de las sesiones del productor en la que la cantante colombiana recuerda que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y que ha sido de lo más aplaudido e incluso coreado. La cantante colombiana ha actuado también en solitario en otro momento emotivo, ya que ha hecho sonar la canción ‘Acróstico’ en la que participan sus hijos –y que han salido en un video grabado previamente–. También ambos hijos de su relación con Piqué han estado presentes en la gala y han sido los mencionados en el citado discurso.