El problemón al que se enfrentaría Daniel Sancho si se demuestra que colaboró con otra persona en el crimen de Edwin Arrieta

Un nuevo giro en el caso de Daniel Sancho podría poner del revés todo lo que hasta ahora se conoce del asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta. Hasta ahora, se acusaba únicamente al chef español de ser el culpable de la muerte del cirujano, pero las recientes declaraciones de jefe de la comisaría de Koh Phangan, el coronel Panya Niratimanon, arrojan la posibilidad de que podría haber contado con la ayuda de una tercera persona.

“Daniel no llegó a Tailandia desde España, él vino de otro país pero no os puedo contar mucho más detalles”, ha comentado a los reporteros del programa “Vamos a ver”, quienes explican que Daniel Sancho aterrizo en Tailandia procedente de “otro país que no es España y posiblemente acompañado de otra persona”. De momento, no se conocen muchos más detalles sobre esta hipótesis y parece que habrá que esperar al juicio para comprobar si el hijo de Rodolfo Sancho colaboró o no con otra persona en el crimen de Edwin Arrieta.

Se trata de un escenario que su defensa quiere evitar a toda costa, puesto que supondría que Sancho habría cometido un nuevo delito que se sumaría a los tres a los que ya se enfrenta: pertenencia a banda criminal. En total, se trataría de cuatro graves cargos que alejarían mucho la posibilidad de que se conmutara la pena de muerte -aplicable en asesinatos con premeditación- con una cadena perpetua.

Lo cierto es que poco después del estallido del caso, fue Carmen Balfagón, una de las portavoces de la familia Sancho, la que señaló que Daniel podría haber colaborado con otra persona: “Estoy segura de que estaba acompañado. El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo. (…) Parece que hay un acuerdo con otra persona, poco organizada, para que él se deshaga de una parte del cuerpo en el vertedero en una bolsa. Y esa persona deja el ticket de compra allí del material con el que supuestamente le mató”.

En ese momento, Big Joke negó esta posibilidad, pero tres meses después, este escenario vuelve a parecer posible en boca del jefe de la comisaría de Koh Phangan.