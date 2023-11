Amenaza de bomba puso a correr a todos durante el Black Friday en centro comercial de Nueva Jersey

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El centro comercial American Dream en Nueva Jersey, el más grande del estado y el segundo más grande del país, reabrió sus puertas luego de que fuera evacuado por la mañana, en pleno Viernes Negro, debido a una investigación de una amenaza de bomba. Las autoridades señalaron que fue una falsa alarma y el edificio regresó a prestar servicios con normalidad.

Por Telemundo 47

Los momentos de susto ocurrieron a eso de las 7:13 a. m., poco después de que abriera para las compras de Black Friday, cuando la Policía estatal envió notificaciones para que las personas que estaban dentro del centro comercial, ubicado en la ciudad de East Rutherford, evacuaran el lugar por la salida más cercana.

El gobernador Phil Murphy también pidió por las redes sociales que todos los clientes y empleados del lugar siguieran las instrucciones de la uniformada y salieran de manera segura por precaución.

Update: The matter is still under investigation, but law enforcement has determined there is no imminent threat at American Dream at this time. The @NJSP has reopened the mall.

We will remain vigilant to ensure everyone stays safe this holiday season.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) November 24, 2023