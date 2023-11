De atemorizar a sus rivales y triunfar en Hollywood al campo: la vida de uno de los futbolistas más violentos de la historia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Vincent Jones edificó una carrera deportiva en la que se caracterizó por su agresividad en la marca. Tras retirarse estuvo en más de 60 películas y ahora dio un nuevo giro en su trayectoria

La carrera de un futbolista profesional puede cambiar rotundamente en el instante en el que decide colgar los botines. Existen algunos que siguen ligados al deporte u otros que deciden emprender su propio negocio para seguir teniendo un ingreso. Sin embargo, el caso de Vicent Jones excede la normalidad por los trabajos que tuvo una vez que se alejó de la disciplina que lo volvió famoso en Inglaterra: primero fue actor de películas en Hollywood y ahora tendrá su propia serie.

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Por Infobae



El ex futbolista del Leeds y del Sheffield United es protagonista de un programa que se arrancó a emitirse el pasado 20 de noviembre por Discovery+. Llamado Vinnie Jones: In the Country muestra a los televidentes una faceta distinta de la que exhibió tanto en un campo de juego como en la pantalla grande. Cuatro años después de la muerte de su esposa Tanya, el programa presenta a un Jones contemplativo que se enfrenta a la pérdida y se reconecta con el mundo natural mientras afronta un nuevo reto rural.

“Me hice cargo de esta granja de 400 años y me metí de lleno en ella”, declaró a principios de mes. “Es muy diferente a lo que están acostumbrados. No cultivamos nada, no maltratamos a los animales, pero van a ver grandes personajes en ella”, añadió al respecto. Vinnie convierte uno de los establos en una oficina, reveló que tiene un total de 60 hectáreas de tierra y dedicó un capítulo entero para preguntarse cuántos erizos hay en su propiedad. Todo tan confuso como su carrera profesional.

Jones es quizá más conocido por interpretar papeles de matones, pistoleros y gángsters en una trayectoria de más de 20 años en Hollywood. Personajes como Tony Diente de Bala en “Snatch”, Big Chris en “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” y Johnny Doyle en “Johnny Was” son tipos duros que reflejan la personalidad pública del ex futbolista. Protagonizó unas 50 películas y, entre los títulos más destacados de su carrera están 60 segundos, Mean Machine, Euroviaje Censurado y X-Men: The Last Stand. Además, en 1998 también publicó su autobiografía.

También es famoso por su comportamiento agresivo dentro y fuera del césped. Forjó su personalidad desde los 19 años y fue expulsado 12 veces como profesional. Ostenta el récord de la tarjeta amarilla más rápida de la historia en un partido al ser amonestado a los cinco segundos de un encuentro contra el Chelsea por hacer una falta al jugador rival Dane Whitehouse.

Leer más en Infobae