Netanyahu entra en la Franja de Gaza por primera vez desde que estalló la guerra con Hamás (FOTOS)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netayahu, entró este domingo a la Franja de Gaza por primera vez desde que estalló la guerra con Hamás, el 7 de octubre, y aseguró que sus tropas retomarán la ofensiva hasta “eliminar” al grupo islamista cuando termine el cese el fuego temporal.

“Tenemos tres objetivos para esta guerra: eliminar a Hamás, recuperar a todos nuestros secuestrados y garantizar que Gaza no vuelva a convertirse en una amenaza para el Estado de Israel”, indicó Netanyahu durante un recorrido en el enclave palestino, en el que visitó un túnel de Hamás y se reunió con las tropas israelíes desplegadas en la zona.

“Continuaremos hasta el final, hasta la victoria. Nada nos detendrá y estamos convencidos de que tenemos el poder, la fuerza, la voluntad y la determinación para lograr todos los objetivos de la guerra, y lo haremos”, añadió el mandatario, según un comunicado de su oficina.

El sitio exacto en Gaza donde estuvo Netanyahu no fue revelado, pero sí se difundieron fotos y un video del primer ministro portando casco y chaleco antibalas en medio de las tropas israelíes.

Estas declaraciones ocurren durante el tercer día de una tregua temporal entre Israel y Hamás que se extenderá al menos hasta mañana, lunes.

Por su parte, el jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, realizó este domingo una evaluación de la situación en el Comando Sur y aprobó los planes para continuar la guerra una vez finalizado el alto el fuego, indicó el Ejército en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

El sábado, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, también visitó a sus tropas en la Franja de Gaza y aseguró que el alto el fuego será breve.

“Cualquier futura negociación será bajo fuego. Es decir, si quieren seguir discutiendo el próximo [acuerdo], será mientras caen las bombas y las fuerzas están luchando”, dijo Gallant.

Hamás perpetró un masivo ataque contra Israel el 7 de octubre que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 240 en las aldeas israelíes cercanas a la Franja.

Inmediatamente, Israel se declaró en guerra y sus fuerzas aéreas, navales y terrestres iniciaron una fuerte ofensiva sobre el enclave palestino que ha dejado más de 14.800 muertos -la mayoría niños y mujeres- y que no cesó hasta el viernes pasado, cuando ambas partes acordaron un cese el fuego de cuatro días.

Como parte del acuerdo, mediado por Egipto, Catar y Estados Unidos, se pactó el intercambio de 50 rehenes israelíes por 150 presos palestinos, durante cuatro días de tregua, y la entrada de 200 camiones diarios de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Hasta ahora, Israel ha excarcelado a 78 mujeres y adolescentes palestinos, mientras que Hamás ha liberado a un total de 58 personas: 40 israelíes, 17 tailandeses y un filipino.

Además, en octubre Hamás liberó a otras cuatro mujeres -dos estadounidenses y dos ancianas israelíes-, mientras que Israel confirmó la muerte de otras dos rehenes, una soldado y una civil. EFE

Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu held a Visit today to IDF Troops who are Deployed inside of the Gaza Strip during which he told them that the War against Hamas will continue until Total Victory. pic.twitter.com/Pk8ggPoz6p

— OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2023