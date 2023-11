Abrahan Rome se estrena como solista y viene “A romper”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“‘A romper’ es mi historia de sacrificio y perseverancia hecha canción. En ella, decidí abrir mi corazón y permitir que mi vulnerabilidad y valentía brillen. Quiero incentivar a las personas a enfrentar sus conflictos y a encontrar el coraje para perseguir sus sueños sin importar cuán desafiantes sean las circunstancias, que sanen y eleven el espíritu de quien la escucha”.

Ese es el mensaje que quiere darle a su público Abrahan Rome (@abrahanrome), quien luego de una exitosa carrera en la agrupación venezolana El Encuentro y de tomarse un tiempo para reinventarse, le da inicio a su proyecto como solista con una propuesta musical que lo define en su totalidad.

“Durante esa ausencia me ha tocado enfrentar muchos retos, uno de ellos fue dejar mi país para buscar mejores oportunidades en un lugar nuevo. El proceso no ha sido fácil, pero me ha permitido crecer y madurar. Haber tomado un descanso de la música no significó dejarla de sentir, al contrario, me permitió conocerme, identificar mis miedos y romperlos”, relata el talentoso intérprete.

Rome, actualmente residenciado en Estados Unidos, tiene “altas y emocionantes” expectativas con “A romper” y espera conectarse más profundamente con sus seguidores. “Quiero que esta canción conecte con la gente a un nivel personal, creando una experiencia única y significativa para quienes la escuchan, permitiéndome explorar diferentes sonidos y expresiones creativas en este nuevo capítulo de mi vida”.

El single -escrito por el propio artista, producido por Laureano Sánchez y masterizado por Giuseppe Mautone- cuenta con un material audiovisual dirigido por 1600 Films, y muestra la actual realidad de Abrahan, esa que le ha permitido evolucionar personal y musicalmente.

“El videoclip es una parte clave de esta canción, ya que me enfoqué en demostrarle a las personas que no hace falta tener una cantidad enorme de dinero para crear algo bueno que no sólo acompañe la música, sino que la eleve, y que a través de él puedan ver y sentir la vibra detrás de mis canciones”.

Este sencillo no solo marca el regreso del intérprete a la industria, sino que se convierte en la punta de lanza para lo que viene. “‘A romper’ es solo el comienzo de una nueva etapa para mí. En el 2024 vengo con mucha más fuerza. Tengo planes de sacar un EP, donde pueda explorar y expandir los límites del pop urbano mediante fusiones de géneros y letras que lleven un mensaje positivo, valentía y amor”.

Para conocer más, no duden en seguirlo a través de sus redes sociales como @abrahanrome.