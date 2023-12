Prospecto venezolano, Jackson Chourio, estaría a punto de firmar el contrato más caro de la historia de la MLB

El prospecto venezolano, Jackson Chourio de 19 años, está a punto de firmar el contrato más caro de la historia de la MLB para un novato.

Según informó Jon Heyman, los Cerveceros de Milwaukee lo van a firmar por 8 años y 80 millones de dólares, lo que lo convertiría en el único jugador en cobrar esa cifra sin haber visto un solo juego en las mayores.

Esta extensión de contrato récord representa un hito significativo en el mundo del béisbol, ya que Chourio es considerado uno de los mejores talentos del deporte.

Breaking: Top CF prospect Jackson Chourio, 19, and the Brewers are expected to complete today the richest contract ever for a player who has yet to reach the big leagues. The deal is expected to be for 8 guaranteed years snd close to $80M and include two team options.

— Jon Heyman (@JonHeyman) November 30, 2023