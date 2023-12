Usuarios tienen tres días en cola intentando sacar la cédula en Falcón… y puede que no lo logren

Tres días en cola, pernoctando en los alrededores y buscando alternativas para aguantar sol, hambre y sed, tienen los habitantes de la Península de Paraguaná en el estado Falcón para acceder a la jornada de cedulación que lleva a cabo el Saime y que se extenderá hasta este sábado.

Por: Irene Revilla | Corresponsalía La Patilla

La cerca perimetral del Mercado Turístico está rodeada por unas 1.000 personas, quienes se organizan en colas en busca de acceder a un toldo blanco que está en el estacionamiento del lugar y desde donde posteriormente las suben a la oficina para tramitar el documento.

Ana Blanco, habitante de Punto Fijo, dijo que no hay orden. Suma tres días intentando ingresar, pero no ha podido, no hay respeto por el adulto mayor, por las mujeres embarazadas ni nada.

“Sería bueno que alguien saliera y nos dijera hasta aquí vamos a atender y los demás no estaríamos haciendo cola por gusto”, dijo.

Anaís Jiménez comentó que acudió porque perdió todos sus papeles en un robo de cartera y lleva meses sin cédula, porque no ha podido sacar la cita por internet. Le piden datos que no maneja, como el número de folio y acta de la partida de nacimiento.

“Vine con la esperanza de sacar la cédula, pero no se puede, no hay información y de paso solo trabajan dos máquinas, y vea la multitud de gente que no tiene cédula. Esto es absurdo”.

Al mismo tiempo que atienden las personas en cola, también lo hacen con los que tienen citas para estos días y que lamentablemente coincidieron con la jornada especial que anunció el régimen de Nicolás Maduro.

Aunque Falcón tiene cinco sedes del Saime que se ubican en Punto Fijo, La Vela de Coro, Tucacas, Mauroa y Dabajuro, todas están en la misma situación: la cantidad de personas en espera supera la capacidad instalada de las oficinas y el personal.

Los usuarios lo que buscan es que sean más organizados y que informen a los presentes el número a atender para que los demás no pierdan el tiempo haciendo colas sin resultados.